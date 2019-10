Yoga: cosa devi sapere

Tempo di lettura: 2 minuti

Lo yoga è una pratica antica e complessa, radicata nella filosofia indiana. È iniziato come una pratica spirituale, ma è diventato popolare come un modo per promuovere il benessere fisico e mentale.

Sebbene lo yoga classico includa anche altri elementi, lo yoga praticato negli Stati Uniti in genere enfatizza le posture fisiche ( asana ), le tecniche di respirazione ( pranayama ) e la meditazione ( dyana ). Stili di yoga popolari come iyengar, bikram e hatha yoga si concentrano su questi elementi.

Lo yoga e due pratiche di origine cinese – il tai chi e il qi gong – sono talvolta chiamate pratiche di “movimento meditativo”. Tutte e tre le pratiche includono sia elementi meditativi che fisici.

La ricerca suggerisce che lo yoga può:

Aiuta a migliorare il benessere generale alleviando lo stress, sostenendo le buone abitudini di salute e migliorando la salute mentale / emotiva, il sonno e l’equilibrio

Allevia la lombalgia e il dolore al collo

Allevia i sintomi della menopausa

Aiuta le persone a gestire l’ansia o i sintomi depressivi associati a situazioni di vita difficili (ma lo yoga non ha dimostrato di aiutare a gestire i disturbi d’ansia, la depressione clinica o il disturbo post-traumatico da stress [PTSD])

Aiuta le persone a smettere di fumare

Aiuta le persone in sovrappeso o obese a perdere peso

Aiuta le persone con malattie croniche a gestire i sintomi e migliorare la qualità della vita.

Sebbene ci siano state molte ricerche sugli effetti sulla salute dello yoga, molti studi hanno incluso solo un piccolo numero di persone e non sono stati di alta qualità. Pertanto, nella maggior parte dei casi, possiamo solo dire che lo yoga ha mostrato risultati promettenti per particolari usi di salute, non che è stato dimostrato che aiuta.

Gli studi hanno suggerito possibili benefici dello yoga per diversi aspetti del benessere, tra cui la gestione dello stress, la salute mentale / emotiva, la promozione di sane abitudini alimentari / attività, sonno ed equilibrio.

La maggior parte degli adulti che praticavano yoga ha affermato che ha aiutato in questi modi legati al benessere:

L’86 percento ha affermato di aver ridotto lo stress

Il 67 percento ha affermato che li ha aiutati a sentirsi meglio emotivamente

Il 63 percento ha dichiarato che li ha motivati ​​ad allenarsi più regolarmente

Il 59 percento afferma di aver migliorato il sonno

L’82% ha dichiarato che ha migliorato la salute generale e li ha fatti sentire meglio.

Un numero minore di persone ha riportato altri benefici:

Il 43 percento ha dichiarato che lo yoga li ha motivati ​​a mangiare più sani

Il 39 percento afferma che lo yoga ha facilitato la gestione dei problemi di salute

Il 25 percento delle persone che attualmente fumano sigarette afferma che lo yoga li ha motivati ​​a ridurre o smettere di fumare sigarette

Il 12 percento delle persone che attualmente bevono alcolici afferma che lo yoga li ha motivati ​​a ridurre o smettere di bere alcolici.

Fonte

nccih.nih.gov

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it