YALTA, REPUBBLICA DI CRIMEA Mriya Resort & Spa

Il Mriya Resort & Spa russo in Crimea è stato nominato il miglior hotel e resort per vacanze dai World Travel Awards. L’ hotel ha vinto il premio nella principale categoria di resort per il tempo libero al mondo.

La compagnia aerea russa Aeroflot è stata nominata la migliore marca e la città di San Pietroburgo la migliore destinazione turistica.

Il Mriya Resort & Spa ha vinto il premio per la prima volta. I suoi concorrenti nella categoria erano l’Atlantis The Palm a Dubai, la Casa de Campo nella Repubblica Dominicana, l’italiano Forte Village Resort e l’Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort in Egitto.

I World Travel Awards non specificano se l’hotel Mriya è russo o ucraino. L’hotel Crimea è stato inaugurato nel 2014. Il resort si trova a 30 chilometri da Yalta e offre 422 camere e ville in una proprietà di 270.000 metri quadrati.

I proprietari vogliono costruire una cantina, una scuola di vinificazione, un ristorante e un caseificio vicino all’hotel.

L’anno scorso, l’hotel è stato visitato da oltre 100.000 ospiti e aveva un tasso di occupazione dell’83%, ha dichiarato il CEO Grant Babasyan al quotidiano Vedomosti.

Secondo Booking.com, una camera dell’hotel costa circa $ 230 a notte.

La più grande banca russa Sberbank ha speso $ 300 milioni per costruire l’hotel Mriya, ed è l’unico proprietario.

Fonte: rt.com

