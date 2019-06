Yacht a energia solare

Lo Yacht catamarano, Silent 55, può navigare fino a 100 miglia (160 km) al giorno per settimane mediante l’impiego di 30 pannelli fotovoltaici, ad alta efficienza, i quali forniscono un picco di circa 10 kilowatt in un inverter da 15 kVa e una batteria di dimensioni non specificate. Non è esattamente una tonnellata di energia solare, in realtà, considerando che questa cosa può essere specificata in una configurazione “E-Power” con 2 motori da 135 kW o una versione “cruiser” con 2 motori da 30 kW.

Ovviamente utilizzando sistemi tecnologici ed elettrodomestici l’accumulo energetico si riduce, pertanto il Silent 55 è dotato di un generatore diesel in grado di calciare fino a 100 kW.

puoi specificarlo per includere un albero e vele, o anche una “vela del cielo” – un aquilone simile a un paracadute che dispiega fino a 150 metri (490 ft), sfruttando i venti di alta quota che sono fino a 25 volte più forti, senza proiettare alcuna ombra sui pannelli solari.

Il resto dello yacht sembra abbastanza carino, nonostante il fatto che la maggior parte delle foto della stampa sembrino essere state scattate con uno smartphone. Il ponte superiore è dominato da pannelli solari, abbastanza comprensibilmente, mentre il ponte principale offre un po ‘più spazio per rilassarsi e prendere il sole per te, e l’interno offre una vita di 40 m² (430 piedi 2 ) di dimensioni decenti spazio. Per quanto riguarda i dormitori, è possibile specificarlo in una serie di modelli diversi, tra cui uno che mette belle, spaziose camere matrimoniali nella parte anteriore, sinistra e destra, seduti sopra la linea di galleggiamento e ciascuna con il proprio bagno.

Il prezzo? Il Silent 55 parte da 1,4 milioni di euro (1,6 milioni di dollari), il che non è male per questo tipo di imbarcazione, visto che le spese di carburante e di manutenzione saranno al ribasso.

Il potenziale della barca cade decisamente con i pannelli solari che assorbono il sole ed i tuoi ospiti potrebbero non gradirei che hai occupato spazio, ma potresti acquistare versioni più elevate ed avere più spazio a disposizione.

Fonte

For contact, please send mail at: redazione@reporterspress.it

Since in Italy – Florence, 1996.