Vuoi scoprire Marrakech?

Ci sono mille modi per viverlo. Qualunque sia il modo in cui scegli di vivere a Marrakech , ti porterai sicuramente un po ‘di Marrakech in te, è un posto pieno di sorprese! Con i suoi innumerevoli mercati, giardini, palazzi e moschee, avrai tantissime attrazioni. Marrakech, conosciuta anche come la città rossa è la quarta città più grande del Regno dopo Casablanca , Fez e Tangeri con 928 850 abitanti nel 2014, resta la capitale turistica del paese.

Più che una città, Marrakech è una perla lucidata dalla storia e dal gusto dell’ospitalità, sapendo accogliere gli ospiti a braccia aperte per secoli. La città è suddivisa in due parti distinte: la nuova (o moderna) città ospita numerose località turistiche, negozi di lusso, banche, sale da tè e terrazze dei caffè e la Medina o città storica (a dieci chilometri dalle mura della città) È facile immaginare i carovanieri che hanno caricato i loro dromedari con cibo, attrezzi e artigianato.

I souk offrono tutto ciò che il viaggiatore si aspetta: colori, stati d’animo, profumi, volti sorridenti e accoglienti. Marrakech famosa in tutto il mondo per il suo palmeto e il suo minareto, questa città è uno spettacolo dal vivo dove uomini e folklore locale sono abilmente messo in scena in un ambiente medievale. Un impressionante patrimonio culturale con molti monumenti e musei di qualità.

È solo magia! La sua economia è basata principalmente sul turismo, commercio e artigianato. L’infrastruttura alberghiera è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e ora si sta spostando verso il turismo di lusso. Conosciuto anche da Piazza Jemaa El Fna, la città ammiraglia di Almoravides è stata fondata intorno al 1070, è anche conosciuta per importanti eventi e festività come: Festival delle arti popolari di Marrakech, Festival internazionale del cinema di Marrakech, Arte a Marrakech, Samaa Festival di musica sacra, festival di danza contemporaneo, Sun festival: festival nazionale della gioventù e della musica.

Marrakech è infatti diventata una destinazione preferita per le celebrità che amano il suo fascino molto ben conservato che combina lusso, raffinatezza e autenticità. La città è stata descritta come “il sogno delle mille e una notte” di Arielle Dombasle. Marrakech diventa un luogo famoso per la sua cultura, le sue arti, le sue tradizioni e il suo patrimonio architettonico che seduce un gran numero di artisti famosi.

