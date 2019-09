Vuoi aumentare il metabolismo a colazione?

Tempo di lettura: 2 minuti

Sei pronto a fare il pieno di cibi per la colazione che ti aiutano a bruciare più calorie? Potrebbe sembrare logico che mangiare un pasto per prima cosa al mattino faccia rivivere il tuo metabolismo. Ma i ricercatori che studiano l’importanza della colazione per la perdita di peso non sono necessariamente d’accordo.

Se stai cercando di perdere peso, assicurati di avere i fatti sulla prima colazione in modo da ottenere i risultati di perdita di peso che meriti.

L’importanza della colazione per la perdita di peso

Hai bisogno di fare colazione per aumentare il metabolismo e perdere peso? Non necessariamente, dicono i ricercatori.

Quando si tratta di studiare la colazione e il metabolismo, la scienza è inconcludente. In realtà, non ci sono ricerche che dimostrano che la colazione può aumentare il metabolismo.

Quando i membri dell’American Society for Nutrition si sono incontrati per discutere dell’importanza della colazione, hanno esaminato gli studi sulla frequenza dei pasti e sulla perdita di peso.

La loro conclusione? Poiché le abitudini alimentari sono molto difficili da studiare, la ricerca non è stata in grado di dimostrare che fare colazione – o qualsiasi pasto particolare – possa aumentare il metabolismo. In realtà, non hanno trovato dati che suggeriscano che la frequenza con cui mangiamo abbia un effetto su quante calorie bruci ogni giorno .

Una dichiarazione rilasciata dall’International Society for Sports Nutrition ha rafforzato tale conclusione. Il gruppo ha affermato che “L’aumento della frequenza dei pasti non sembra migliorare significativamente la termogenesi indotta dalla dieta, il dispendio energetico totale o il tasso metabolico a riposo”.

In termini reali, ciò significa che mangiare pasti regolari non ha un effetto diretto sul numero di calorie che bruciamo durante il giorno.

Si potrebbe essere tentati di respingere lo scienza perché non sembra logico che la prima colazione può aumentare il metabolismo. E una sana colazione fa bene, vero? Ma anche i dietisti sono chiari su ciò che la colazione può e non può fare per te se vuoi perdere peso .

L’insegnante di nutrizione e diabete Jill Weisenberger, MS, RD, CDE, spiega che molte persone fraintendono i benefici della colazione .

“Fare colazione non influisce sul tasso metabolico nel modo in cui alle persone piace dirlo. Ci sono studi per supportare la colazione per la gestione del peso, ma non per un aumento del consumo di calorie. ”

La sua opinione è supportata dalla dichiarazione di posizione dell’Academy of Nutrition and Dietetics che è sostenuta dall’American College of Sports Medicine. Nella loro dichiarazione sul fare colazione, confermano che, mentre fare colazione è stato associato a un peso corporeo inferiore, non ci sono prove chiare che suggeriscano che fare colazione possa aumentare il metabolismo.

La scienza della colazione non significa che devi saltare il pasto del mattino. Solo perché fare colazione potrebbe non migliorare il tuo metabolismo non significa che dovresti saltare completamente il pasto. Ci sono sicuramente benefici in una sana colazione e nel consumare pasti regolari durante il giorno.

Ma è importante capire l’importanza della colazione se si vuole perdere peso. La colazione non è più o meno importante di qualsiasi altro pasto. Ciò che conta è l’apporto calorico totale per la giornata .

Mangia pasti sani a basso contenuto calorico per aiutarti a frenare la fame ed evita di abbuffarti. Quindi utilizzare l’esercizio e uno stile di vita attivo per aumentare il metabolismo e perdere peso per sempre.

