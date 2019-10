Volkswagen introduce un nuovo logo per la sua linea sportiva

Tempo di lettura: 1 minuto

R sta per “rinnovato” e “rinfrescato”, anche un po ‘”rastrellato”. Queste parole descrivono il nuovo logo per i modelli R e R di Volkswagen . Un altro descrittore sarebbe “fortemente stilizzato” in quanto alcuni osservatori potrebbero non riconoscerlo immediatamente come una lettera “R”. Progettato internamente, è pensato per essere “moderno, distinto ed elegante”. Probabilmente soddisfa tali criteri ed è anche più adatto ai media digitali.

I modelli R-Line riceveranno una variante bicolore del badge mentre i modelli R a tutti gli effetti hanno un logo che ha un aspetto completamente argento. La differenza tra i due è sottile e potrebbe ingannare alcune persone nel pensare che la tua R-Line Volkswagen sia una vera R, soprattutto perché il testo “-Line” verrà omesso.

Il logo aggiornato apparirà per primo sulla nuova Atlas Cross Sport R-Line , che debutterà l’ 11 ottobre . Basato sul grande SUV Atlas , l’ Atlas Cross Sport ha una linea del tetto più elegante e perde la terza fila della sua scuderia. Come l’Atlante, tuttavia, non è stato progettato per la guida a destra e quindi non verrà qui .

La Volkswagen attualmente offre il rivestimento R-Line su gran parte della sua gamma, esclusi i veicoli commerciali, mentre il badge R da corsa è apposto solo sulla Golf e sulla nuova T-Roc . Purtroppo, quest’ultimo non verrà in Australia in questa fase.

Il nuovo logo R non è l’unico cambiamento nel badge di Volkswagen. Il marchio ha recentemente rivelato un nuovo logo , sebbene rappresenti un cambiamento molto più mite nell’aspetto.

Fonte

caradvice.com.au

