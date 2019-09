Volkswagen e Tesla rivali sul mercato dei veicoli elettrici

Tempo di lettura: 2 minuti

Questa settimana, dopo che uno scandalo Volkswagen di quattro anni è tornato a perseguitare il suo CEO Herbert Diess , il suo amico di Tesla, Elon Musk , si è alzato senza esitazione e ha gridato il supporto da un oceano lontano.

Martedì pomeriggio, in risposta a un articolo di Bloomberg Opinion che ridicolizza il ruolo di Diess nello scandalo di alto profilo della Volkswagen Dieselgate del 2015, Elon Musk ha twittato: “Herbert Diess sta facendo più di qualsiasi grande casa automobilistica per diventare elettrico. Il bene del mondo dovrebbe venire per primo. Per quello che vale, ha il mio supporto. ”

Ecco alcune informazioni di base sullo scandalo Dieselgate: a settembre 2015, la US Environmental Protection Agency (EPA) ha scoperto che la Volkswagen aveva manipolato intenzionalmente i controlli delle emissioni nelle sue auto durante i test di laboratorio, il che ha portato a rapporti di laboratorio fuorvianti che sottostimavano l’effettivo di quelle auto livello di emissione di gas serra fino a 40 volte. La cattiva condotta ha interessato circa 11 milioni di automobili Volkswagen prodotte tra il 2009 e il 2015 in tutto il mondo, tra cui mezzo milione di automobili negli Stati Uniti

La Volkswagen è stata condannata a pagare $ 2,8 miliardi di multe penali e $ 1,5 miliardi di danni civili negli Stati Uniti

Lo scandalo è tornato alla ribalta il mese scorso quando un tribunale tedesco ha scoperto che la Volkswagen aveva implementato un cheat device in un aggiornamento software progettato per “riparare” i numeri delle emissioni nelle auto colpite da Dieselgate.

Legando alla rinnovata controversia sulla Volkswagen, l’articolo di Bloomberg di martedì ha richiamato l’attenzione sullo sfortunato momento in cui Diess si è unito al colosso automobilistico tedesco poco prima che scoppiasse lo scandalo. (Secondo la sua offerta di lavoro, Diess avrebbe dovuto iniziare alla Volkswagen il 1 ° ottobre 2015, ma si è offerto di iniziare presto il 1 ° luglio. Lo scandalo è stato esposto a settembre.)

Anche questa settimana Diess ha dovuto affrontare nuove accuse in Germania relative a Dieselgate. I pubblici ministeri tedeschi hanno affermato che Diess aveva intenzionalmente negato la conoscenza dello scandalo degli azionisti prima che le azioni della Volkswagen precipitassero di un terzo a settembre sulla notizia.

La Volkswagen ha sostenuto che tali accuse erano infondate, poiché la società non aveva previsto le conseguenze finanziarie della sonda dell’EPA sulla sua condotta scorretta.

