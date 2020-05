Vitamina D e COVID-19?

Tempo di lettura: 3 minuti

Gli scienziati dicono che la prevenzione è la migliore difesa. Un solido livello di vitamina D può svolgere un ruolo significativo nella prevenzione di COVID-19. Recentemente, una serie di studi ha identificato la carenza di vitamina D come fattore di rischio per la malattia.

Un rapporto recentedalle Filippine ha scoperto che nei pazienti con infezione da COVID-19, il livello di vitamina D del paziente era significativamente associato agli esiti clinici.

La carenza di vitamina D era associata a un più alto livello di morte per malattia. E un nuovo studiodai ricercatori del Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust e dell’Università dell’East Anglia nel Regno Unito hanno spinto gli autori a consigliare che l’integrazione di vitamina D potrebbe proteggere dalle infezioni respiratorie come COVID-19.

Allo stesso modo, uno studio recentedalla Svizzera ha portato i ricercatori a “consigliare l’integrazione di vitamina D per proteggere dall’infezione da SARS-CoV2”.

All’inizio di aprile 2020, ho ricevuto un’e-mail sull’epidemia COVID-19 dal famoso endocrinologo ed ex professore associato di medicina presso l’UCLA, Sarfraz Zaidi, MD. Zaidi mi aveva precedentemente guarito da un disturbo autoimmune con grandi dosi di vitamina D3, salvandomi da cure più invasive e draconiane.

Zaidi aveva parlato con i medici in Iran, un paese duramente colpito dall’epidemia di COVID-19. Ha scritto nella sua e-mail:

“I medici iraniani che si sono occupati di casi gravi di COVID-19 hanno riscontrato che la maggior parte dei pazienti deceduti aveva un livello di vitamina D inferiore a 50 ng / ml. Non è una sorpresa per me. Il livello ottimale di vitamina D – 25 OH di vitamina D – è compreso tra 50 e 100 ng / ml secondo la mia vasta esperienza clinica … ”

In che modo la vitamina D aiuta a combattere le infezioni respiratorie come COVID-19?

Zaidi spiega: “La vitamina D stimola la produzione di CAMP – Cathelicidin Anti-Microbial Peptide – dalle nostre stesse cellule immunitarie. Pensa al CAMP come al nostro agente antivirale naturale. ”

Quindi quanta vitamina D dovremmo assumere per aiutare il nostro sistema immunitario a combattere COVID-19?

La consueta quantità di vitamina D nei multivitaminici giornalieri è compresa tra 600 e 1000 UI (unità internazionali). Questa è la raccomandazione generale per gli adulti. Zaidi non è d’accordo. Questa dose, dice, è troppo piccola per portare i nostri livelli di vitamina D nell’intervallo ottimale, soprattutto se all’inizio siamo carenti di vitamina D. Invece, raccomanda, abbiamo bisogno di “una dose giornaliera da 5000 a 15000 UI a seconda del tuo peso – 5000 UI per ogni 100 libbre. una dose che ho stabilito in base alla mia vasta esperienza clinica. ” Zaidi raccomanda inoltre di assumere una dose giornaliera di 50 mg. di zinco per aiutare a costruire il sistema immunitario.

Tuttavia, la maggior parte dei medici direbbe che c’è un avvertimento nell’assunzione di alte dosi di vitamina D. A differenza della maggior parte delle vitamine, la vitamina D non è solubile in acqua. È immagazzinato nel tessuto adiposo del corpo. Poiché non viene eliminato come altre vitamine, troppa vitamina D può causare un accumulo di calcio nel sangue. Questo è il motivo per cui i medici raccomandano generalmente una dose non superiore a 600-800 UI per la maggior parte degli adulti se la persona non ha una carenza di vitamina D in primo luogo.

Ciò che i vari studi recenti hanno scoperto è che avere un livello di vitamina D inferiore a 30 ng / ml è una grave carenza di vitamina D e mette le persone a maggior rischio di morire per un caso di COVID-19.

Le prove suggeriscono che avere il livello di vitamina D testato regolarmente e discutere con il medico se è necessario un livello più elevato di integratori di vitamina D di quello che si sta attualmente assumendo, è un altro modo per prevenire un caso più grave e potenzialmente fatale di COVID-19.

