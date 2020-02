[Video] Come si trasmette il coronavirus

Tempo di lettura: 3 minuti

In appena un mese il numero totale di casi di Coronavirus ha superato il numero di quelli infetti da SARS nel novembre 2002-luglio 2003. I tassi di mortalità sono molto più alti di quelli della SARS. Il Coronavirus è molto più mortale dell’influenza con un tasso previsto superiore all’11 percento, rispetto all’influenza allo 0,1 percento.

I dati mostrano che la velocità di trasmissione è 3 volte quella di SARS o MERS. Ma ci sono ancora alcuni che affermano che la velocità di trasmissione è molto più alta con rapporti che mostrano che ogni persona può infettare 2-3 persone.

I rapporti dei lavoratori, in prima linea in Cina che vengono condivisi sui social media, indicano che ogni persona può infettarne altre 14!

Il 50% delle persone colpite dalla SARS aveva 65 anni o più; l’altra metà variava ampiamente nell’età.

Secondo il recente articolo su LANCET, il Coronavirus sta infettando una popolazione più giovane con l’età media dell’infezione a 55,5 anni.

Bambini, anziani, donne in gravidanza e coloro che sono immuno-compromessi sono più suscettibili a gravi complicanze dovute all’infezione da coronavirus.

L’ospedale Jin Yintan di Wuhan, in Cina, dove sono stati curati i primi 41 pazienti noti, ha già avviato uno studio randomizzato e controllato sulla combinazione di farmaci anti-HIV di lopinavir e ritonavir, secondo un rapporto del 24 gennaio condotto da un gruppo di scienziati cinesi in The Lancet . La combinazione mira alla proteasi, un enzima usato sia dall’HIV che dai coronavirus per tagliare le proteine ​​quando si fanno nuove copie di se stessi. (Un portavoce della società biofarmaceutica Abbvie dice a Science Insider di aver donato al governo cinese un valore di $ 2 milioni del combo, che commercializza con il marchio Aluvia,).

L’Arabia Saudita ha ora in corso uno studio attentamente progettato in cui i pazienti con sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) ricevono la combinazione lopinavir / ritonavir più l’interferone beta-1b, che aumenta le risposte immunitarie mediante meccanismi poco chiari o un placebo. Tuttavia, MERS è più distante dall’albero genealogico dei coronavirus dal 2019-nCoV rispetto alla SARS. E in uno studio sui topi condotto da Ralph Baric dell’Università della Carolina del Nord, Chapel Hill, e pubblicato online su Nature Communications il 10 gennaio, questo cocktail di droghe aveva avuto risultati decisamente scialbi .

Baric spiega che le proteine ​​nel corpo umano legano il 99% di questi inibitori della proteasi, lasciandone poco per combattere i virus. “Sono efficaci contro l’HIV perché sono così dannatamente sensibili alla droga”, afferma Baric. I coronavirus, al confronto, sono insensibili. “Non è possibile raggiungere un livello gratuito di droga in un essere umano che gli permetterà di funzionare”.

Lo studio di Baric ha anche testato l’interferone beta-1b con un farmaco sperimentale prodotto da Gilead, remdesivir, che interferisce con l’enzima polimerasi virale.

I topi infetti da MERS, data questa combinazione, andavano molto meglio, con una replicazione virale ridotta e una migliore funzionalità polmonare.

Potrebbe funzionare anche con 2019-nCoV.

“Remdesivir ha avuto attività contro tutti i coronavirus che abbiamo testato e sarei sorpreso se non avesse avuto attività contro questo”, afferma il co-autore Mark Denison, un virologo della Vanderbilt University che studia coronavirus dal 1984.

(Remdesivir è stato anche testato contro l’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo lo scorso anno, ma non ha fatto quasi altrettanto bene di altri due trattamenti .)

Yuen Kwok-Yung, un microbiologo dell’Università di Hong Kong che è stato coautore di un’analisi completa dei potenziali trattamenti coronavirus in Nature Reviews Drug Discovery nel 2016, concorda sul fatto che remdesivir è il farmaco più promettente per 2019-nCoV e MERS. “Tuttavia, questo farmaco non è disponibile a Hong Kong e in Cina”, afferma Yuen.

Una società biotecnologica statunitense, la Gilead Sciences, con sede a Foster City, in California, ha formalizzato un accordo con la Cina per condurre studi clinici sul Remdesivir che ha dichiarato aver consegnato dosi ai medici per il trattamento di emergenza di un piccolo numero di pazienti, infetti dal nuovo coronavirus.

Un paziente americano, il quale era stato a Wuhan, quindi rientrato negl iStati UNiti con il coronavirus, è stato trattato con la terapia comparata di remdesivir e combinazione lopinavir, ritonavir e interferone beta contro MERS-CoV con buoni risultati.

Regeneron Pharmaceuticals ha sviluppato anticorpi monoclonali per il trattamento di MERS che sono ora in fase di test nei primi studi sull’uomo. Un portavoce della compagnia ha detto a Science Insider che i ricercatori hanno iniziato a identificare anticorpi simili che potrebbero funzionare contro 2019-nCoV.

