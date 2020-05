[Video] Cannondale Europe Scalpel 2021

Tempo di lettura: 1 minuto

Legittimamente più veloce. Fondamentalmente più leggero. Immediatamente migliore: la nuovissima mountain bike Scalpel a sospensione completa è il modo migliore per migliorare le prestazioni. La geometria progressiva e la nostra nuova sospensione FlexPivot offrono trazione indistruttibile, efficienza incredibile e controllo irremovibile su ogni parte del percorso. Rapidamente veloce. Incredibilmente divertente.

A soli 1910 grammi, completo di shock e hardware, il nuovo Scalpel è legittimamente uno dei telai da corsa XC a sospensione completa più leggeri al mondo. E questa è la cosa meno interessante al riguardo.

Il nuovo Scalpel ha le sospensioni migliori e più avanzate mai create per una mountain bike da fondo. Il design brevettato FlexPivot offre più presa e più velocità e non pesa quasi nulla.

Incredibilmente resistente. Incredibilmente flessibile. Queste piastre in carbonio brevettate creano perni di collegamento Horst virtuali, pur essendo più rigide e leggere dei cuscinetti. E per non parlare, completamente esente da manutenzione.

Hai bisogno di Scalpel SE. Tutti i vantaggi di una bici XC di livello mondiale per il tuo cortile. Con 120 mm di escursione anteriore e posteriore, geometria più slanciata e componenti di pista più aggressivi, Scalpel SE offre velocità e capacità giocose per i ciclisti che attaccano ogni corsa come una gara.

Fonte : Cannondale

