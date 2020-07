[Video] 2021 Cannondale Topstone First Ride

Tempo di lettura: 3 minuti

La bici da ghiaia per battere tutte le bici da ghiaia. Le ruote 650b ad alto volume e la morbidezza del paraurti delle nostre sospensioni Kingpin e della nuova forcella Lefty Oliver rendono questa bici da strada più comoda e fuoristrada mai realizzata.

Rivoluzionarie sospensioni super leggere che ti consentono di guidare più duramente sullo sporco e più agevolmente sui marciapiedi. Migliore controllo. Migliore trazione. Maggiore comfort. Niente di sacrificato.

La forcella ammortizzata definitiva per ghiaia. Con 30 mm di sospensione liscia e ammortizzante e una struttura incredibilmente rigida e maneggevole, questa forcella leggera ti consente di spingerla più forte e guidare più agevolmente che mai. Geometria raffinata e posizione del pilota offrono un’esperienza stabile, composta e confortevole senza perdere quella scintilla. Andare oltre, guidare più a lungo, caricare più forte.

Cannondale ha pensato a tutto. Grande spazio per le gomme Tonnellate di attrezzature e supporti di stoccaggio. Rilascio di velocità posteriore attraverso l’asse, compatibilità con il contagocce interno. In breve, le opere.

Un sensore ruota integrato fornisce informazioni sulla velocità, il percorso e la distanza estremamente precisi, registra la tua bici, ti ricorda il servizio necessario e altro ancora, tutto attraverso l’app gratuita Cannondale.

Le sospensioni e la sensazione di guida complessiva del telaio sono regolate in base alle dimensioni, utilizzando una disposizione in carbonio diversa e dimensioni del tubo diverse, quindi ogni dimensione è composta per il ciclista. Sali e vai.

Il perno per perno passante LockR di Kingpin blocca i supporti sinistro e destro insieme, impedendo la rotazione indipendente per una sensazione solida e una risposta istantanea.

La Dialed Endurance Fit offre una posizione di guida perfettamente bilanciata: abbastanza dritta per il comfort a lungo raggio e il controllo quando si affronta il terreno fuoristrada tecnico, ma ancora abbastanza bassa e in avanti per un’efficienza rapida.

Gli assi passanti a rilascio rapido offrono la rigidità e la sensazione di solidità di un asse passante, con un facile utilizzo di un asse a sgancio rapido. Compatibile con la maggior parte delle sale con perno passante.

La scelta delle dimensioni della bicicletta dipende dal tipo di bicicletta, dall’altezza, dallo stile di guida e dalle preferenze. Una bici adatta sarà più comoda, più efficiente e più divertente da guidare. Questa guida alle taglie della bici offre ai nostri clienti consigli generali sulla scelta della taglia giusta. È solo una guida e consigliamo sempre di visitare uno dei nostri negozi o di contattare uno dei nostri esperti.

Guida alle taglie bici da strada

XS S M L XL

Tubo orizzontale (cm) 52.5 54.4 56.1 57,9 59.6

Standover (cm) 71,0 75.6 79.8 83,8 88.0

Raggiungere (cm) 36.8 37.7 38.5 39.4 40.1

Interasse (cm) 99.9 101.0 103.0 104,9 106.8

Telaio Telaio in carbonio BallisTec, sistema di sospensione Kingpin, perno passante 12×142 a rilascio rapido, compatibile con contagocce, passaggio cavi linea diretta

Forca – Nuova Lefty Oliver, escursione di 30 mm, serranda da camera con melodia all-over, molla pneumatica ISO High-Ride, cannotto conico, 650b, offset 55mm

Deragliatore posteriore Shimano GRX 800 Wide

Numero di marce 11

shifters Shimano GRX 600, 11 velocità

Set di catene Cannondale 1, BB30a, OPI SpideRing, 40T

Movimento centrale Cannondale BB30

Cassetta Shimano SLX, 11-42, 11 velocità

Catena Shimano HG601, 11 velocità

pedali Non fornito

Freni Disco idraulico Shimano GRX 400, rotori RT76 160 / 160mm

Manubrio Cannondale 3, lega 6061 di spessore, goccia svasata di 16 gradi

Stelo Cannondale 2, lega 6061, 31,8, 7 °

cuffia Integrato, 1-1 / 8 “- 1-1 / 2”

Nastro per barra Nastro per barra Cannondale, 3,5 mm

cerchioni WTB ST i23 TCS, 28h, pronto tubeless

Mozzo anteriore Lefty 50, 6 bulloni

Mozzo posteriore Formula DHT142, blocco centrale 12x142mm

Pneumatico anteriore WTB Venture TCS Light, 650 x 47c, pronto per tubeless

Pneumatico posteriore WTB Byway TCS Light, 650 x 47c, pronto per tubeless

Sella Tessuto Scoop Shallow Elite, binari cro-mo

reggisella Cannondale 2, carbonio UD, 27,2 x 350 mm

Peso Nessuna informazione sul peso disponibile

