Vestito biodegradabile in seta di ragno coltivata in laboratorio

L’abito da tennis biofabric per la tennista Stella McCartney è realizzato con Microsilk, un filato bioingegnerizzato a base di lievito dalla startup californiana biotech Bolt Threads. Il tessuto Microsilk alla fine si rompe nell’ambiente, rendendo l’abito completamente biodegradabile, afferma l’azienda che lo sta utilizzando.

Mentre i tessuti come lana o cotone sono spesso etichettati come biodegradabili, i trattamenti chimici che subiscono per essere trasformati in indumenti possono rallentare il processo di decomposizione o fermarlo del tutto.

“La moda è una delle industrie più dannose per l’ambiente”, ha dichiarato McCartney.

“Non possiamo più aspettare la ricerca di risposte e alternative. Creando un approccio veramente aperto per risolvere il problema dei rifiuti tessili, possiamo aiutare a potenziare l’industria nel suo complesso per rendere realtà pratiche più sostenibili”.

Per creare Microsilk, Bolt Threads ha studiato la seta prodotta dall’argiope bruennichi – un tipo di ragno tessitore di sfere che comunemente gira la sua stessa tela – quindi ha ricreato una versione delle proteine ​​in un laboratorio.

Insieme allo zucchero e all’acqua, il lievito produce proteine ​​attraverso la fermentazione. Le proteine ​​della seta liquida vengono quindi estratte e trasformate in filato per tessere i capi.

Microsilk è ancora in fase di ricerca e sviluppo e non ha le statistiche per confrontare il suo utilizzo di acqua con altri tessuti, ma usando piante che possono essere ricresciute Bolt Threads afferma che è più sostenibile delle fibre a base di petrolio come il poliestere.

Il materiale è stato miscelato con un filato misto cellulosa per realizzare il prototipo del vestito.

Fonte

dezeen.com

