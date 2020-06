Ventus: telemetro portatile 3D per mappatura del vento

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Trijicon Ventus sembra un set di binocoli, ma in realtà è il primo dispositivo portatile al mondo in grado di fornire dati del vento tridimensionali in più punti tra un tiratore e un obiettivo fino a 457 m di distanza.

La deflessione del vento inizia a diventare un problema con le riprese a lungo raggio, trascinando un proiettile più lontano dalla rotta più la raffica di vento è vicina al tiratore.

Gli specialisti della portata e della vista di Trijicon hanno messo a punto un dispositivo che fornisce ai tiratori sportivi e militari tutte le informazioni di cui hanno bisogno per tenere conto del vento mentre si imbattono in un bersaglio.

Il Ventus emette un segnale LiDAR, che viene parzialmente riflesso dal particolato presente nell’aria.

Il movimento di quel particolato è sufficiente per spostare leggermente la lunghezza d’onda dell’energia laser di ritorno grazie all’effetto doppler, e il Ventus è in grado di leggere questi movimenti in tre dimensioni in sei punti tra te e il bersaglio, tornando con letture per testa / venti posteriori, venti trasversali e correnti ascendenti e discendenti che è possibile utilizzare per regolare la mira.

Fonte : Trijicon

