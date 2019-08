Vaticano, Sinodo dei vescovi valuterà possibilità ordinare sacerdoti sposati in Amazzonia

Il Vaticano ha annunciato la possibilità di un sacerdozio sposato e di un ruolo maggiore per le donne nella chiesa. Secondo un documento, saranno ammessi solo i membri anziani ed esemplari della locale comunità cattolica romana. L’idea dei sacerdoti sposati è stata avanzata da Papa Francesco in diverse occasioni, ma non è mai stata formalmente scritta. Questa sarebbe un’eccezione limitata alle aree in cui la Chiesa non ha rappresentanti ufficiali.

Il numero di vocazioni è diminuito del 3,1% all’anno dal 2010.

Il numero di sacerdoti è diminuito del 389 nel 2017, per un totale di 414 969. Tutto questo mentre il numero di cattolici nel mondo continua ad aumentare così notevole, secondo le statistiche dal Vaticano.

Il sinodo si terrà dal 6 al 27 ottobre a Roma. Vi si incontreranno vescovi e altri rappresentanti – ad esempio i popoli indigeni – di diversi paesi. Alla fine del sinodo, i partecipanti voteranno su diversi articoli. Questi, a loro volta, saranno inclusi in un documento finale. Alla fine, è Papa Francesco a decidere cosa succede a queste raccomandazioni.

Secondo il cardinale Robert Sarah, “nessun sinodo dei vescovi può abolire il celibato sacerdotale. Ciò non impedisce alla chiesa di lavorare per una presenza più forte nelle comunità locali. ”

Il numero di vocazioni e sacerdoti sta diminuendo e, quindi, si corre ai ripari, ma non si tratta di abolire il celibato.

“Sebbene il celibato sia un dono per la chiesa, ci sono state richieste di studio, nelle aree più remote della regione, della possibilità di dare l’ordinazione sacerdotale agli uomini anziani, preferibilmente indigeni, membri rispettati e riconosciuti per la loro comunità ” , dice il documento .

