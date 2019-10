Vaticano respinge appello suora indiana licenziata per scorretto “stile di vita”

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Vaticano ha respinto un appello di una suora indiana che sta combattendo il suo licenziamento due mesi fa dalla Congregazione dei Claristi francescani.

L’espulsione di suor Lucy Kalappura è arrivata dopo che ha denunciato uno stupro che coinvolge un’altra suora e un potente vescovo – e si è scontrata con la Chiesa cattolica per aver pubblicato libri e canzoni e guadagnare denaro dagli sforzi. È venuta sotto tiro dopo aver sostenuto un gruppo di suore che hanno condannato pubblicamente lo stupro.

La FCC ha espulso Kalappura in agosto, citando problemi con il suo “stile di vita”.

La Congregazione per le Chiese orientali del Vaticano ha decretato la scorsa settimana che Kalappura aveva ricevuto ” opportuni avvertimenti canonici “, ma non ha mostrato rimorso.

“La maggior parte della comunicazione è in una lingua che non capisco”, ha detto Kalappura a NDTV . “Quindi aspetterò una lettera chiara dai superiori della congregazione, con eventuali scadenze per il secondo appello. Sto anche esaminando le possibilità di ricorso legale. In nessun caso sono disposto a lasciare l’ostello e andare.”

Il suo prossimo corso di azione sarebbe un appello al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

La Congregazione del Clarist francescano scrisse una lettera alla madre di Kalapurra in agosto, chiedendole di rimuovere la suora dall’alleanza.

Fonte

mathrubhumi.com

Reporter Freelance ASIA (India e paesi limitrofi) – Email, redazione@reporterspress.it