Valutazione della genotossicità delle radiazioni di radiofrequenza del telefono cellulare

Tempo di lettura: 6 minuti

Il National Toxicology Program ha testato due modulazioni di radiazione a radiofrequenza comune (RFR) emesse da telefoni cellulari in un biotest di 2 anni sul cancro del roditore che includeva valutazioni intermedie di animali aggiuntivi per endpoint di genotossicità.

Hsd maschio e femmina: ratti Sprague Dawley SD e topi B6C3F1 / N sono stati esposti dal Gestation 5 o Postnatal day 35, rispettivamente, al codice accesso multiplo a divisione (CDMA) o al sistema globale per modulazioni mobili oltre 18 ore / giorno, a 10‐ intervalli minimi, nelle camere di riverbero a velocità di assorbimento specifiche di 1,5, 3 o 6 W / kg (ratti, 900 MHz) o 2,5, 5 o 10 W / kg (topi, 1.900 MHz).

Dopo 19 (ratti) o 14 (topi) settimane di esposizione, gli animali sono stati esaminati per prove di genotossicità associata a RFR usando due diverse misure.

Utilizzando il test della cometa alcalina (pH> 13), Il danno al DNA è stato valutato nelle cellule di tre regioni cerebrali, cellule epatiche e leucociti del sangue periferico; usando il test del micronucleo, il danno cromosomico è stato valutato negli eritrociti del sangue periferico immaturi e maturi. I risultati del test della cometa hanno mostrato aumenti significativi del danno al DNA nella corteccia frontale di topi maschi (entrambe le modulazioni), leucociti di topi femmine (solo CDMA) e ippocampo di ratti maschi (solo CDMA). Sono stati osservati aumenti del danno al DNA giudicati equivoci in molti altri tessuti di ratti e topi. Non sono stati osservati aumenti significativi dei globuli rossi micronucleati nei ratti o nei topi. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori. usando il test del micronucleo, il danno cromosomico è stato valutato negli eritrociti del sangue periferico immaturi e maturi. I risultati del test della cometa hanno mostrato aumenti significativi del danno al DNA nella corteccia frontale di topi maschi (entrambe le modulazioni), leucociti di topi femmine (solo CDMA) e ippocampo di ratti maschi (solo CDMA). Sono stati osservati aumenti del danno al DNA giudicati equivoci in molti altri tessuti di ratti e topi. Non sono stati osservati aumenti significativi dei globuli rossi micronucleati nei ratti o nei topi. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori. usando il test del micronucleo, il danno cromosomico è stato valutato negli eritrociti del sangue periferico immaturi e maturi. I risultati del test della cometa hanno mostrato aumenti significativi del danno al DNA nella corteccia frontale di topi maschi (entrambe le modulazioni), leucociti di topi femmine (solo CDMA) e ippocampo di ratti maschi (solo CDMA). Sono stati osservati aumenti del danno al DNA giudicati equivoci in molti altri tessuti di ratti e topi. Non sono stati osservati aumenti significativi dei globuli rossi micronucleati nei ratti o nei topi. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori. I risultati del test della cometa hanno mostrato aumenti significativi del danno al DNA nella corteccia frontale di topi maschi (entrambe le modulazioni), leucociti di topi femmine (solo CDMA) e ippocampo di ratti maschi (solo CDMA). Sono stati osservati aumenti del danno al DNA giudicati equivoci in molti altri tessuti di ratti e topi. Non sono stati osservati aumenti significativi dei globuli rossi micronucleati nei ratti o nei topi. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori. I risultati del test della cometa hanno mostrato aumenti significativi del danno al DNA nella corteccia frontale di topi maschi (entrambe le modulazioni), leucociti di topi femmine (solo CDMA) e ippocampo di ratti maschi (solo CDMA). Sono stati osservati aumenti del danno al DNA giudicati equivoci in molti altri tessuti di ratti e topi. Non sono stati osservati aumenti significativi dei globuli rossi micronucleati nei ratti o nei topi. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori. In conclusione, questi risultati suggeriscono che l’esposizione a RFR è associata ad un aumento del danno al DNA. Environ. Mol. Mutageno. 2019. © 2019 Gli autori.Mutagenesi ambientale e molecolare pubblicata da Wiley Periodicals, Inc. per conto di Environmental Mutagen Society.

INTRODUZIONE

Negli ultimi due decenni, l’uso del telefono cellulare è diventato quasi onnipresente in tutto il mondo; le sottoscrizioni di telefoni cellulari sono ammontate a ~ 7,68 miliardi nel 2017 secondo l’International Telecommunication Union ( 2017 ) con ~ 5,12 miliardi di abbonati unici (GSMA Intelligence 2019 ). La radiazione a radiofrequenza (RFR) è una forma di radiazione elettromagnetica che varia da 3 kHz a 300 GHz. La maggior parte dei telefoni cellulari trasmette segnali RFR nelle gamme 800–900 e 1.800–2.200 MHz (Gruppo di lavoro Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro [IARC] sulla valutazione dei rischi cancerogeni per gli esseri umani 2013 ).

Esistono dubbi sul fatto che le frequenze RFR dei telefoni cellulari siano in grado di influire negativamente sulla salute umana. Sebbene alcuni studi epidemiologici suggeriscano che l’uso del telefono cellulare potrebbe aumentare il rischio di alcuni tumori al cervello, come i gliomi e i neuromi acustici (a, k, a, schwannomi vestibolari), i rapporti di probabilità per questi aumentati rischi sono piuttosto bassi (INTERPHONE Study Group 2010 ; Cardis et al. 2011 ; Hardell et al. 2011 ; Larjavaara et al. 2011 ; Sato et al. 2011 ; Hardell e Carlberg 2015). Le conclusioni tratte da queste osservazioni possono essere premature, poiché l’uso del telefono cellulare è diventato un luogo comune solo negli ultimi due decenni, un periodo di tempo che potrebbe essere insufficiente per valutare accuratamente gli esiti correlati al cancro. I risultati di precedenti studi sul cancro dei roditori condotti con una varietà di esposizioni e durate di RFR sono incoerenti e inconcludenti e molti di questi studi hanno utilizzato protocolli sperimentali con importanti limiti, indicando la necessità di uno studio più definitivo (Gruppo di lavoro IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni agli umani 2013 ).

Inoltre, ampie revisioni della letteratura sulla genotossicità di varie frequenze e modulazioni della RFR hanno concluso che le prove della genotossicità associata alla RFR sono incoerenti e deboli (Brusick et al. 1998 ; Ruediger 2009 ; Verschaeve et al. 2010 ) e alcune chiavi gli studi che riportano la genotossicità associata alla RFR nelle linee cellulari umane non possono essere replicati (Speit et al. 2013 ). Come per gli studi sul cancro, le interpretazioni degli studi di genotossicità, in particolare quelli eseguiti in vivo, sono stati inoltre limitati da problemi di progettazione sperimentale. Nel 2013, dopo aver esaminato i dati disponibili, la IARC ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF-EMF), che includono la gamma di lunghezze d’onda RFR, come “possibilmente cancerogena per l’uomo (Gruppo 2B)”, sulla base di prove limitate su animali da esperimento e prove limitate nell’uomo sull’associazione tra RF-EMF e cancro (Gruppo di lavoro IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni per gli esseri umani 2013 ).

Per aiutare a informare le valutazioni del rischio per la salute umana, il National Toxicology Program (NTP) ha progettato e condotto uno studio di 2 anni sul cancro dei roditori della RFR del telefono cellulare, utilizzando la modulazione ad accesso multiplo (CDMA) o il sistema globale per le modulazioni mobili (GSM) modulazioni utilizzate negli Stati Uniti (CDMA e GSM) e nel resto del mondo (GSM). GSM e CDMA sono tecnologie di seconda generazione (2G) e di terza generazione (3G), rispettivamente, e differiscono nel metodo in cui le informazioni sono incorporate e trasmesse all’interno delle bande di frequenza. I precedenti risultati incoerenti di genotossicità e tumorigenicità che sono stati riportati a seguito dell’esposizione alla RFR potrebbero essere dovuti in parte alle immense e uniche sfide tecniche inerenti allo studio degli effetti delle radiazioni non ionizzanti, tra cui la RFR (Capstick et al. 2017; Gong et al. 2017 ). Per affrontare queste sfide e fornire dati per chiarire i possibili effetti biologici avversi dell’esposizione alle RFR dei telefoni cellulari, l’NTP ha tenuto conto di numerose variabili e parametri nella progettazione del suo test biologico per il cancro dei roditori. Le caratteristiche principali includevano la costruzione di camere di riverbero progettate su misura che esponevano gli animali a un campo di radiofrequenza chiaramente definito, statisticamente omogeneo, che proteggevano gli animali da tutte le altre fonti di RFR ed eliminavano la necessità di moderazione, un metodo comunemente usato da altri ricercatori per indicare esposizioni sorgente (Capstick et al. 2017 ; Gong et al. 2017). Gli animali sono stati alloggiati all’interno delle camere di riverbero ed esposti alla RFR per un totale di 9 ore e 10 minuti al giorno in cicli di accensione / spegnimento di 10 minuti (nel corso di un periodo di circa 18 ore) a frequenze con modulazioni utilizzate nelle reti cellulari ( Capstick et al. 2017 ). Inoltre, i livelli di esposizione selezionati per questo studio si basavano sui risultati di studi di dosimetria precedentemente condotti e studi pilota termici che non hanno dimostrato ipertermia misurabile in ratti e topi ai livelli di esposizione scelti per questo studio (Gong et al. 2017 ; Wyde et al., 2018 ).

Nel disegno dello studio NTP, i topi Sprague Dawley e i topi B6C3F1 / N di entrambi i sessi erano esposti a corpo intero a RFR (modulazioni CDMA o GSM). I ratti sono stati esposti in uteroa partire dal giorno della gestazione 5 (GD5), e i topi sono stati esposti a partire dall’età di 5 settimane. Dopo un totale di 19 settimane di esposizione per i ratti e 14 settimane per i topi, sottogruppi di cancro a 2 anni in corso dopo esposizione subcronica sono stati rimossi sottoinsiemi di 5 ratti e 5 topi di ciascun sesso dopo esposizione subcronica e valutati per danni al DNA usando test della cometa e per i cambiamenti nella struttura cromosomica e / o numero usando il test dei micronuclei di sangue eritrocitario periferico (MN). Per il test della cometa, sono state valutate le cellule di tre strutture del cervello funzionalmente distinte (corteccia frontale, ippocampo e cervelletto), insieme alle cellule del fegato e ai leucociti del sangue periferico. Il tessuto cerebrale è stato analizzato nel test della cometa a causa dei timori che la RFR potesse aumentare il rischio di cancro al cervello nell’uomo.

Fonte : onlinelibrary.wiley.com

