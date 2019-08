Utilizzo dei bambini a scopi militari oggi (1)

Nel 2003, l’ Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha stimato che fino alla metà dei bambini coinvolti con forze armate statali e gruppi armati non statali in tutto il mondo erano in Africa .

Nel 2004, Child Soldiers International ha stimato che 100.000 bambini venivano usati nelle forze armate statali e non statali nel continente; e nel 2008 una stima ha messo il totale a 120.000 bambini, ovvero il 40 percento del totale globale.

La Carta africana sui diritti e il benessere del bambino (1990), che è stata ratificata dalla maggior parte degli stati africani, proibisce qualsiasi reclutamento militare di bambini di età inferiore ai 18 anni. Tuttavia, secondo le Nazioni Unite, nel 2016 i bambini venivano utilizzati da gruppi armati in sette paesi africani (Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan) e in tre forze armate statali (Somalia, Sudan, Sud Sudan).

Gli sforzi internazionali per ridurre il numero di bambini nelle organizzazioni militari in Africa sono iniziati con i Principi e le migliori pratiche di Città del Capo, sviluppati nel 1997.

I Principi hanno proposto che i governi africani si impegnino nell’OPAC, che all’epoca veniva negoziato, e l’età minima per il reclutamento militare da 15 a 18.

I Principi hanno anche definito un bambino soldato che includa qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni che faccia “parte di qualsiasi tipo di forza armata o gruppo regolare o irregolare a qualsiasi titolo. comprese le ragazze reclutate per scopi sessuali … ”

Nel 2007, la Conferenza dei bambini liberi dalla guerra a Parigi ha prodotto i Principi di Parigi, che hanno perfezionato e aggiornato i Principi di Città del Capo, li hanno applicati a livello globale e hanno delineato un approccio pratico per reintegrare gli attuali bambini soldato.

Repubblica centrafricana

L’uso dei bambini da parte di gruppi armati nella Repubblica centrafricana è stato storicamente comune. Tra il 2012 e il 2015 ben 10.000 bambini sono stati utilizzati da gruppi armati nel conflitto armato a livello nazionale e dal 2016 erano ancora utilizzati. La coalizione di gruppi armati principalmente musulmana Séléka e le milizie anti-balaka, prevalentemente cristiane , hanno usato entrambi i bambini in questo modo; alcuni hanno appena otto anni.

Nel maggio 2015 al Forum de Bangui (una riunione di governo, parlamento, gruppi armati, società civile e leader religiosi), numerosi gruppi armati hanno concordato di smobilitare migliaia di bambini.

Nel 2016 una misura di stabilità è tornata nella Repubblica Centrafricana e, secondo le Nazioni Unite, 2.691 ragazzi e 1.206 ragazze sono stati ufficialmente separati dai gruppi armati. Nonostante ciò, il reclutamento e l’uso di bambini a scopi militari aumentarono di circa il 50% nel corso di quell’anno, per lo più attribuito al Lord’s Resistance Army .

Repubblica Democratica del Congo

Migliaia di bambini prestano servizio nell’esercito della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nonché in varie milizie ribelli. È stato stimato che al culmine della seconda guerra del Congo oltre 30.000 bambini stavano combattendo con varie parti in conflitto. Nel film Kony 2012 è stato affermato che il Lord’s Resistance Army ha reclutato questo numero.

Attualmente la RDC ha una delle più alte proporzioni di bambini soldato al mondo.

Il tribunale internazionale ha emesso un giudizio su queste pratiche durante la guerra. Thomas Lubanga Dyilo , uno dei signori della guerra nella RDC, è stato condannato a 14 anni di carcere a causa del suo ruolo nel reclutamento di bambini soldato tra il 2002 e il 2003. Lubanga ha diretto l’ Unione dei patrioti congolesi e le sue forze armate patriottiche per il Liberazione del Congo . I bambini furono costretti a combattere nel conflitto armato di Ituri.

Somalia

Un rapporto pubblicato da Child Soldiers International nel 2004 stimava che 200.000 bambini erano stati reclutati nelle milizie del paese contro la loro volontà dal 1991. [95] Nel 2017 il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha commentato un rapporto delle Nazioni Unite secondo cui oltre il 50 percento di L’adesione di Al-Shabaab al Paese aveva meno di 18 anni, con circa nove bambini inviati a combattere.

Il rapporto ha verificato che 6.163 bambini erano stati reclutati in Somalia tra il 1o aprile 2010 e il 31 luglio 2016, di cui 230 erano ragazze. Al-Shabaab rappresentava il settanta percento di questo reclutamento e anche l’ esercito nazionale somalo stava reclutando bambini.

Sudan

Un bambino soldato dell’esercito popolare di liberazione sudanese (2007).

Nel 2004 circa 17.000 bambini venivano utilizzati dalle forze armate statali e da gruppi armati non statali. [106] All’epoca ben 5.000 bambini facevano parte del principale gruppo armato opposto, l’ Esercito popolare di liberazione del Sudan (SPLA). Alcuni ex bambini soldato furono condannati a morte per crimini commessi mentre erano soldati.

Nel 2006, anche i bambini sono stati reclutati dai campi profughi in Ciad e migliaia sono stati usati nel conflitto in Darfur. Nel 2005 il governo ha ratificato il trattato OPAC e nel 2008 l’uso militare dei bambini si era ridotto nel paese, ma sia le forze armate statali che l’SPLA hanno continuato a reclutarle e usarle. L’uso dei bambini ha continuato a diminuire, ma nel 2017 le Nazioni Unite stavano ancora ricevendo notizie di bambini di 12 anni nelle forze governative.

Zimbabwe

Nel 2003, il Guardian ha segnalato diverse violazioni dei diritti umani da parte del National Youth Service , una milizia giovanile sponsorizzata dallo stato nello Zimbabwe. Originariamente concepito come un’organizzazione giovanile patriottica, divenne un gruppo paramilitare di giovani di età compresa tra 10 e 30 anni, e fu usato per sopprimere il dissenso nel paese. L’organizzazione è stata finalmente bandita a gennaio 2018.

Bolivia

Nel 2001 il governo della Bolivia ha riconosciuto che i bambini di 14 anni potrebbero essere stati arruolati con la forza nelle forze armate durante le manovre di reclutamento. Si ritiene che circa il 40% dell’esercito boliviano abbia meno di 18 anni, con la metà di quelli di età inferiore ai 16 anni. A partire dal 2018 , la Bolivia invita i bambini a iniziare presto la loro coscrizione da adulti, a partire dai 17 anni.

Fonte

wikipedia.org

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it