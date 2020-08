USA, Sistema di difesa della patria Guam

Tempo di lettura: 1 minuto

Il capo del comando indo-pacifico degli Stati Uniti spera di avere un sistema Aegis a terra attivo a Guam entro il 2026 come parte di un concetto che chiama “Sistema di difesa della patria Guam”.

L’ammiraglio Phil Davidson ha detto ai giornalisti martedì che il suo “No. 1 priorità ”sta installando quel sistema a Guam il prima possibile, affermando che“ l’azione più importante che possiamo intraprendere per attuare rapidamente e pienamente la Strategia di Difesa Nazionale, come primo passo, è un’aria integrata a 360 gradi, persistente e integrata capacità di difesa in Guam . ”

All’inizio di aprile, Defence News ha rivelato i dettagli di un rapporto presentato da Davidson al Congresso in cui ha richiesto $ 20 miliardi in nuovi investimenti tra il 2021 e il 2026 fiscali per rafforzare le capacità nell’area di responsabilità di INDOPACOM.

È probabile che Davidson otterrà almeno parte di ciò che sta cercando. Dall’arrivo del rapporto del 1253 – intitolato alla sezione della legislazione che richiedeva il rapporto – entrambe le camere del Congresso hanno abbracciato l’idea di creare un’iniziativa di deterrenza del Pacifico – una pentola di denaro all’interno del bilancio del Pentagono che avrebbe mirato a scoraggiare le azioni cinesi nel Pacifico.

Il fulcro della richiesta di finanziamento di Davidson è stato descritto come una capacità di difesa aerea persistente e integrata a 360 gradi a Guam, con un prezzo stimato di $ 1,67 miliardi in sei anni.

Nel rapporto non classificato del 1253, Davidson non ha precisato esattamente cosa ciò comporterebbe, ma i suoi commenti di martedì hanno chiaramente affermato che vuole il sistema di difesa antimissile sviluppato da Lockheed Martin.

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it

