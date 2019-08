USA, Pentagono lancia palloni per sorveglianza territorio globale

Il Pentagono sta lanciando palloni spia sul Midwest per monitorare e tracciare singole persone e veicoli. Lo scopo dei palloncini è “fornire un sistema di sorveglianza persistente per individuare e scoraggiare il traffico di stupefacenti e le minacce alla sicurezza nazionale”, secondo i documenti depositati presso la Federal Communications Commission.

Ma, come riporta The Guardian , ciò significa anche che le persone comuni saranno sottoposte a una vasta sorveglianza del governo – a loro insaputa o consenso .

L’esperimento di sorveglianza è iniziato a metà luglio, secondo The Guardian, e durerà almeno fino a settembre. I palloncini trasporteranno sensori che tracciano ogni veicolo entro un raggio di 25 miglia.

La flotta iniziale sarà di 25 palloni a energia solare che monitoreranno diversi stati degli Stati Uniti tra cui Iowa e Missouri.

Mentre il Pentagono lancia i palloncini come un modo per individuare rapidamente le minacce, i gruppi per le libertà civili hanno una visione diversa della questione.

“Non pensiamo che le città americane debbano essere sottoposte a sorveglianza su vasta area in cui ogni veicolo possa essere rintracciato ovunque vadano”, ha detto a The Guardian Jay Stanley, analista politico presso la American Civil Liberties Union . “Non dovremmo scendere sulla strada di consentire che questo venga utilizzato negli Stati Uniti ed è inquietante sentire che questi test vengono eseguiti, dai militari non meno.”

Né la Sierra Nevada né gli Stati Uniti Southcom hanno risposto alle richieste di commento su questa storia.

Tuttavia, l’operatore rivale di palloncini World View ha recentemente annunciato di aver effettuato missioni di prova di più settimane in cui i suoi palloncini stratosferici sono stati in grado di sorvolare un’area di cinque miglia di diametro per sei ore e mezza e aree più grandi per giorni Al tempo.

Raven Aerostar, la società che fornisce i palloncini per i test di Southcom e li lancia dalla sua struttura nel South Dakota, ha detto al Guardian che i palloncini sono rimasti in volo per quasi un mese.

Raven realizza anche palloncini per la sussidiaria di Alphabet Loon , che li utilizza per fornire servizi Internet e cellulari dalla stratosfera.

Fonte

futurism.com

Reporters Freelance USA