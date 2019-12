USA, Nuove carte di credito dal valore di $ 200.000

Tempo di lettura: 2 minuti

Il prossimo anno negli Stati Uniti, parte dello 0,001% sarà invitato a possedere una carta personalizzata intarsiata con diamanti, perle e altre gemme preziose. La loro carta di credito sarà ovviamente tempestata di diamanti e zaffiri; una di queste card è stata esposta il mese scorso insieme ad altri esempi tempestati di gemme, durante un evento privato, dedicato alla settimana dei gioielli di New York.

Nell'era digitale, la nostra testata giornalistica multimediale offre contenuti H24, disponibili sul tuo telefono, tablet, computer. Questo lavoro giornalistico comporta cercare informazioni e verificare i fatti, oltre a utilizzare nuove tecnologie per fornire un adeguato contenitore visivo, in tutto il mondo. Da ora in poi alcuni contenuti sono di libera consultazione (Es. Comunicati di utilità sociale, sanitaria, ed altro), mentre per altri (Es. Articoli e notizie) bisogna chiedere user e pswd a pagamento annuo.