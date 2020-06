USA, Libro rivela ex piani bomba nucleare sulla Luna

Tempo di lettura: 2 minuti

La missione, top secret, è siglata con Progetto A119; si è svolta silenziosamente presso la base aerea degli Stati Uniti a Kirtland, nello stato del New Mexico. Gli americani vogliono dimostrare di non essere inferiori all’Unione Sovietica nella corsa per esplorare la Luna.

Leonard Reiffel, un fisico coinvolto in un progetto per far esplodere una bomba nucleare sulla Luna è morto nel 2017, all’età di 89 anni, dicendo che l’esplosione sarebbe l’equivalente di quella in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un piano ambizioso sviluppato dall’aeronautica americana, al culmine della guerra fredda, che per fortuna è stato bloccato per mancanza di interesse.

L’astronomo Carl Sagan fece parte del team responsabile per prevedere gli effetti di una esplosione nucleare in bassa gravità e per valutare il valore scientifico del progetto. I documenti del progetto sono rimasti segreti per circa 45 anni, e, nonostante le rivelazioni di Reiffel, gli Stati Uniti non hanno ancora riconosciuto ufficialmente il loro coinvolgimento nello studio.

Questo progetto è stato però rivelato grazie ad un libro di John Greenewald, che ha rivelato il progetto della detonazione di una bomba nucleare sulla Luna, da parte degli Stati Uniti.

Greenewald, 39 anni, ha fatto 3000 richieste al governo degli Stati Uniti ai sensi del Freedom of Information Act.

La notizia sembra una fake news costruita abbastanza bene, ma secondo i conteggi ufficiali, gli USA hanno condotto un totale di 1.054 test nucleari, inclusi 216 test atmosferici, subacquei e spaziali.

La maggior parte dei test ha avuto luogo presso il Nevada Test Site (NNSS/NTS) e i Pacific Proving Grounds, situati nelle Isole Marshall e al largo delle isole Kiribati, nell’oceano Pacifico, ed in tre altri siti nell’oceano Atlantico.

Altri dieci test in diversi posti degli Stati Uniti d’America, inclusi l’Alaska, altri luoghi del Nevada a parte l’NNSS/NTS, il Colorado, il Mississippi, e il Nuovo Messico.

