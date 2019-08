USA, Le vendite di Jaguar I-Pace sono andate in crash

La Jaguar I-Pace è un’auto enigmatica. le vendite dell’I-Pace sono state, ummm, deludenti. Secondo Inside EVs , “Durante i primi sei mesi di quest’anno, Jaguar ha venduto 9.077 I-PACE, di cui 1.309 negli Stati Uniti, ma secondo le ultime notizie, i rivenditori negli Stati Uniti hanno 1.338 I-PACE in inventario. Vale la pena di sei mesi di vendite di un’auto che è stata disponibile per soli 9 mesi. ”Oh, mio. L’I-Pace non sta volando via dal sacco, vero?

Parte del problema è che l’I-Pace è una macchina dannatamente bella ma non è il computer su ruote che è una Tesla. Secondo tutti i rapporti, la sua interfaccia grafica è lenta e goffa. Non solo, non è terribilmente efficiente. In effetti, proprio la scorsa settimana Jaguar Land Rover ha presentato la sua nuova app progettata per far sapere ai conducenti quanto lontano possono andare prima di ricaricare e dove trovare i caricabatterie lungo il percorso.

Purtroppo, quella stessa app mostra che l’unico modo per ottenere la portata massima dichiarata di 292 miglia è guidare a una velocità costante di 17 mph senza aria condizionata o riscaldamento e guidare sulle ruote standard da 18 “. Questo è lo scenario migliore.

Lo scenario peggiore è la crociera a velocità autostradale sulle ruote da 21 ″ opzionali con A / C o riscaldamento a gomito. In tali circostanze, l’app dice di aspettarsi circa 121 miglia – solo il 41% della portata massima teorica. Yikes!

Con le auto che si accumulano nei lotti dei concessionari, Jaguar Land Rover ha già iniziato a scontare l’I-Pace.

I proprietari di Tesla dovrebbero essere gongolanti? Certamente.

Tra l’oscurità e il destino, l’I-Pace non è un’automobile molto desiderabile. Ovviamente…se il prezzo scende di altri $ 10.000/20.000, potrei essere tentato di metterne uno nel mio garage. Ma la leggenda Jaguar nella mia giovinezza è molto lontana dalle attuale vetture moderne. Per questo motivo se devo investire dei soldi, Jaguar non deve costare troppo.

La stampa, una gran parte di quella che conosco nel settore è bugiarda, perché non racconta la verità, d’altronde sono pagati con la pubblicità, ma noi indipendenti possiamo dire la verità è nostro dovere avvertire gli utenti che se vai dal rivenditore Jaguar potresti trovare offerte interessanti sulla I-Pace (Elettrica).

Se l’I-Pace dovesse cadere nel baratro, l’esistenza stessa di Jaguar Land Rover potrebbe andare nell’oblio perché non è più quel marchio storico che in molti conoscono, bensì un mondo tecnologico ben diverso.

Reporters Freelance – Mail, americhe@reporterspress.it