USA – Illinois, River View House

Lo Studio Dwell ha creato una casa rivestita di alluminio nell’Illinois settentrionale (USA) che presenta una terrazza a sbalzo e una porta d’ingresso situata al piano superiore. Riverview House ha una superficie di 372 metri quadrati e si trova su una proprietà sul fiume a Wayne.

“Il programma ha richiesto una casa che rispondesse al suo sito, inquadrando le vedute del terreno in pendenza dell’erba naturale fino al fiume Fox, non solo all’interno della residenza, ma attraverso di essa”, ha dichiarato Studio Dwell , una società con sede a Chicago fondata nel del 2005.

La casa a due piani è composta da diversi volumi rettilinei incastonati in una dolce collina.

L’esterno è costituito da una tavolozza di base di “materiali sostenibili e altamente durevoli”.

L’architetto ha utilizzato il calcestruzzo per la base e ha rivestito la parte superiore in pannelli color carbone realizzati in alluminio anodizzato. Gli accenti in legno Ipe aggiungono calore alle facciate grigie.

Per ridurre al minimo l’impronta del progetto, l’architetto ha creato un garage indipendente, collegato alla casa da un corridoio elevato e chiuso.

Un vialetto curvo conduce all’elevazione frontale, che è dominata dal garage ribassato.

Il livello superiore contiene una cucina a pianta aperta e un soggiorno, con ampie vetrate che offrono ampie vedute del paesaggio.

Una grande terrazza coperta a sbalzo su un patio sottostante e mitiga l’esposizione al sole, contribuendo a raffreddare la casa in estate e fornendo protezione dal vento in inverno.

Il livello inferiore è incorporato nella terra in pendenza, creando una sensazione di privacy e sicurezza.

La parte meridionale è occupata da una grande suite padronale, dove una parete parziale in cemento a vista separa la camera da letto dal bagno.

La casa è dotata di pavimenti in noce, scale in acciaio e decorazioni contemporanee.

Fonte: dezeen.com

La fotografia è di Marty Peters .

Crediti del progetto:

Architetto: Studio Dwell Architects

Team: Mark Peters, direttore responsabile

Consulente di progettazione: Bernard Morauw, proprietario di casa

Ingegnere: Louis Shell Appaltatore

generale: George McLeod, McLeod Builders

