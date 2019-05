[USA] Centro per studi strategici e internazionali

Il Centro per gli studi strategici e internazionali ( CSIS ) è un gruppo di esperti con sede a Washington , negli Stati Uniti. Il CSIS è stato fondato come il “Centro per gli studi strategici e internazionali” della Georgetown University nel 1962. Il centro conduce studi politici e analisi strategiche su questioni politiche, economiche e di sicurezza in tutto il mondo, con un focus specifico sulle questioni relative alle relazioni internazionali , commercio, tecnologia, finanza, energia e geostrategia .

Nel rapporto Global Go To Think Tanks del 2017 della University of Pennsylvania , CSIS è classificato come il principale think tank al mondo per “Top Defense and National Security Think Tanks (Tabella 14)”, il numero due pensa negli Stati Uniti in tutti i campi (tabella 7), ed è stato anche classificato come il quarto miglior think tank per “Think Tanks with the Innovative Policy Ideas / Proposals (Tabella 45).”

Negli ultimi sette anni il CSIS è stato nominato il centro di ricerca numero uno per la difesa e la sicurezza nazionale.

Sin dalla sua fondazione, CSIS “è stato dedicato a trovare modi per sostenere la preminenza e la prosperità americane come una forza per il bene nel mondo”, secondo il suo sito web.

Il CSIS è ufficialmente un think tank bipartisan con studiosi che rappresentano punti di vista diversi in tutto lo spettro politico .

Il think tank è noto per aver invitato noti esponenti della politica estera e del servizio pubblico dal Congresso degli Stati Uniti e dal ramo esecutivo, compresi quelli affiliati al Partito Democratico o Repubblicano , nonché a funzionari stranieri di diversa estrazione politica. È stato etichettato come un think tank “centrista” daNotizie americane e relazione mondiale .

Il centro ospita il Forum degli Stati Uniti, una sede bipartisan per i leader internazionali per presentare le loro opinioni.

Relatori del passato hanno incluso il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon e il consigliere per la sicurezza nazionale Tom Donilon .

Il Centro svolge anche il CSIS-Schieffer scuola Dialoghi, una serie di discussioni ospitato da Bob Schieffer , della CBS News , oltre al Forum Global Security, con keynote indirizzi di Dipartimento della Difesa funzionari tra cui l’ex segretario della Difesa Chuck Hagel.

