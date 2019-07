[USA – CALIFORNIA] CANNONDALE SYNAPSE HM 2020, ANTEPRIMA COLORI

62 / 100 Powered by Rank Math SEO SEO Score

I colori della Cannondale Synapse Carbon e Allum cambiano per il 2020 e sembrano finalmente in linea con i gusti europei, salvo qualche modello e con la scarsità di scelta. La Synapse è costruita per grandi corse e lunghe giornate in sella, offre prestazioni di gara complete, geometria allday, capacità ad ampio raggio e un sistema di micro-sospensione che ti isola dai dossi senza isolarti dall’esperienza.

È una vera macchina di resistenza, per veri cavalieri di resistenza. Incredibilmente veloce, comoda per tutto il giorno, in grado di affrontare tutte le strade e impegnativa da guidare, la Synapse è la migliore bici da corsa che Cannondale abbia mai realizzato.

Le prestazioni a livello di gara sono ottenute con un peso del telaio di soli 1100g con un livello di rigidità normalmente riservato alle piattaforme di sprint del World Tour. Questa cosa è veloce.

SAVE Micro-Suspension nel telaio, la forcella e il reggisella ti proteggono dagli urti e dalle vibrazioni, ma sono connessi alla sensazione di guida.

La posizione del pilota bilancia perfettamente equilibrio, efficienza in avanti e comfort verticale, per un feeling “giusto” che incoraggia gli exploit full-gas e le sessioni di tutta la giornata.

Il design di risposta proporzionale assicura che ogni ciclista, indipendentemente dalle dimensioni, goda della stessa sensazione di guida e maneggevolezza.

Ogni dimensione ha il suo layup di carbonio, le dimensioni del tubo e la geometria personalizzate.

Cannondale utilizza anche tre diversi diametri del cannotto e forche per le forche attraverso la corsa delle dimensioni per un tocco davvero su misura. Con spazio libero per pneumatici fino a un enorme 32mm di larghezza e sottile

Caratteristiche principali

Il telaio in carbonio BallisTec per una costruzione rigida ma leggera ti consente di convertire più potenza in velocità

BallisTec Carbon Fork è progettato per flettersi per assorbire urti e vibrazioni

Shimano Ultegra 22 Speed ​​Drivetrain per cambi di marcia precisi e rendere più facile salire su ripide colline

I freni a disco idraulici Shimano Ultegra offrono potenza di arresto potente, controllabile e costante con meno sforzo

Vittoria Rubino Pro 700 x 30c Pneumatici per la massima velocità sull’asfalto

Informazioni sul marchio

Cannondale ha fatto molta strada dalla nostra nascita in un affollato loft sopra una fabbrica di pickle nel 1971. Dall’introduzione del primo rimorchio per biciclette del ciclismo, il Bugger, e aggiunto linee di abbigliamento e accessori per il ciclismo di successo guadagnando una forte reputazione per l’innovazione e qualità. Cannondale ha introdotto la sua prima bicicletta, un modello Touring, nel 1983. Hanno sollevato le sopracciglia del mondo del ciclismo costruendo le nostre biciclette intorno a telai in alluminio di grandi dimensioni fatti a mano, più leggeri e più resistenti alla flessione rispetto ai modelli in acciaio che dominavano l’industria in quel momento. Negli ultimi 14 anni, Cannondale ha vinto cinque Gara d’Italia Maglia Rosas e recentemente ha vinto il Giro d’Iltalia e la Vuelta a Espana in un solo anno!

Dimensionamento bici

La scelta della dimensione della bici dipende dal tipo di bici, dall’altezza, dallo stile di guida e dalle preferenze. Una bicicletta che si adatta correttamente sarà più comoda, più efficiente e più divertente da guidare. Questa guida alle dimensioni della bici offre ai nostri clienti consigli generali sulla scelta della taglia giusta. È solo una guida e consigliamo sempre di visitare uno dei nostri negozi o contattare uno dei nostri esperti.

Colori 2020 per la California…a livello europeo le colorazioni probabilmente saranno differenti.



2020 SYNAPSE HI-MOD RED ETAP AXS

…

