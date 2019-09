Ursula von der Leyen, prima donna presidente Commissione europea

Tempo di lettura: 3 minuti

Ursula von der Leyen, è un sostenitore di una politica estera più assertiva. Un esempio lampante è stata la decisione di settembre 2014 di inviare armi alle forze di sicurezza curde e irachene. Questa decisione ha rotto un tabù di vecchia data sul dispacciamento di armi da parte della Germania in una zona di conflitto.

Sul deterioramento delle relazioni tra Europa e Russia durante la crisi di Crimea del 2014 , ha affermato che “la dipendenza da un rapporto commerciale funzionante con l’Europa è molto, molto più grande in Russia” e che le sanzioni dovrebbero provocare oligarchi e affari russi. Ha anche chiesto un sostegno più significativo della NATO agli Stati baltici nel contesto della disputa di Crimea.

Von der Leyen ha sostenuto una stretta cooperazione in materia di sicurezza con l’ Arabia Saudita . I partiti di opposizione tedeschi hanno criticato il piano di difesa della Germania con l’Arabia Saudita, che ha condotto la guerra nello Yemen ed è stato condannato per violazioni dei diritti umani.

Nel 2016, von der Leyen ha suscitato polemiche dopo aver rifiutato di indossare un hijab mentre visitava l’Arabia Saudita. Ha detto: “Mi dà fastidio quando le donne devono essere spinte a indossare l’ abaya “.

Nel 2017 von der Leyen ha osservato che la “sana resistenza democratica delle giovani generazioni” in Polonia deve essere sostenuta.

In alcuni media polacchi, si è capito che ha istigato l’opposizione volta a rovesciare il presunto governo PiS antidemocratico e autoritario ; la dichiarazione è stata bollata come scandalosa.

Il ministro degli Esteri polacco ha formulato commenti sarcastici sul “tono prussiano dell’Ode alla gioia “.

Il ministro della difesa polacco convocò l’addetto militare della Germania e chiese spiegazioni.

L’ambasciata tedesca a Varsavia e il portavoce del ministero della Difesa tedesco a Berlino hanno rilasciato dichiarazioni concilianti.

I media tedeschi hanno per lo più ignorato l’incidente; alcuni hanno riconosciuto un “piccolo errore della lingua” da parte di von der Leyen, ma hanno anche notato che le relazioni tedesco-polacche erano “gravemente danneggiate”.

Von der Leyen ha risposto alle critiche di Donald Trump al Nord Stream 2, appoggiato dalla Russia, un oleodotto per la fornitura di gas naturale dalla Russia alla Germania, in un’intervista alla BBC: “Abbiamo un approvvigionamento energetico indipendente, siamo un paese indipendente , stiamo solo diversificando “.

In un’intervista del 2011 con Der Spiegel , von der Leyen ha espresso la sua preferenza per “gli stati uniti d’Europa – correndo lungo le linee degli stati federali di Svizzera, Germania o Stati Uniti” che trarrebbero vantaggio dalle dimensioni dell’Europa concordando su questioni fondamentali relative per finanziare, le politiche fiscali ed economiche.

La Merkel schiaffeggiò von der Leyen, allora ministro del lavoro, nello stesso anno per aver chiesto alla Grecia di offrire garanzie per prestiti di emergenza per evitare possibili inadempienze.

Con il 2014 in occasione del centenario dell’inizio della prima guerra mondiale , von der Leyen – nella sua veste di ministro della difesa – ha inaugurato un memoriale per la Giornata dell’Armistizio ad Ablain-Saint-Nazaire insieme al presidente francese François Hollande e al premier dello stato del Nord Reno-Westfalia Hannelore Kraft , oltre a funzionari britannici e belgi.

Nel 2015 von der Leyen ha sostenuto che una forma di esercito dell’UE dovrebbe essere un obiettivo a lungo termine. Ha anche affermato di essere convinta dell’obiettivo di una forza militare combinata, così come era convinta che “forse non i miei figli, ma poi i miei nipoti vivranno gli Stati Uniti d’Europa “.

Nel marzo 2015, lei e le sue controparti di Francia e Polonia , Jean-Yves Le Drian e Tomasz Siemoniak , hanno rilanciato un modello di incontro inteso a promuovere la cooperazione tra i tre paesi nelle zone di crisi organizzando il loro primo incontro tra Weimar Ministri della Difesa del triangolo dal 2007.

A seguito del referendum sull’adesione all’Unione europea del 2016 nel Regno Unito, ha sostenuto che il Regno Unito aveva “paralizzato” gli sforzi europei per integrare la politica di sicurezza e “bloccato costantemente tutto con l’etichetta” Europa “su di essa”.

Ha descritto Brexit come “una bolla scoppiata di vuote promesse.”

In un’intervista a The Guardian alcuni giorni dopo la sua elezione per succedere a Jean-Claude Juncker come presidente della Commissione europea , ha dichiarato che l’accordo di ritiro concordato tra Theresa May e il capo negoziatore Brexit Michel Barnierrimarrebbe la base di eventuali colloqui futuri. Ha inoltre affermato che l’UE dovrebbe prorogare la scadenza per la Brexit oltre il 31 ottobre 2019.

