[Uomo] Quale cravatta indossare su un abito blu

Qual è la cravatta giusta per un abito blu? Su questo, siamo sicuri, qualche tentennamento lo avresti…

E allora, ecco una guida per aiutarti nel perfetto accostamento di colori!

Abito blu – cravatta grigia

Un abbinamento di colori dei vestiti azzardato? Assolutamente no!

Il grigio è senza dubbio molto formale; ma, se indossato nel modo giusto, è tra i colori da abbinare al blu che può regalare le sorprese più belle!

Per esempio puoi provare a indossare il tuo abito blu con una camicia bianca e scegliere una cravatta grigia che può essere:

• In raso, tessuto fresco adatto per l’estate;

• In stile regimental (da non confondere con le righe come ti spieghiamo qui: “Cravatta regimental: guida ad un must dell’armadio maschile”);

• a righe

• a pois

Cravatta regimental per abito blu

Le cravatte regimental sono senza dubbio una buona soluzione per spezzare la monotonia di un look total blu.

L’idea potrebbe essere quella di scegliere una cravatta a base blu, ma con micro-righe colorate che le diano un po’ di “movimento”.

Abito blu – cravatta rossa

L’abbinamento abito blu – cravatta rossa è ammesso a patto di considerare 2 aspetti:

1. è importantissimo abbinare colori che abbiamo la stessa intensità di colore e brillantezza. I colori accesi vanno con i colori accesi, i colori brillanti devono essere abbinati ad altri colori brillanti e quelli tenui vanno d’accordo con altri colori tenui. Quindi valuta con attenzione il tipo di blu e la tipologia di rosso che vuoi andare ad abbinare prima di avventurarti in un accostamento colori che potrebbe rivelarsi un’imperdonabile caduta di stile.

2. Una cravatta rossa va solo e sempre con una camicia bianca, oppure azzurra. La scelta potrebbe anche ricadere su di una camicia a righe ma, attenzione, è fondamentale che queste siano sottili e quasi impercettibili.

Abito blu – cravatta celeste

E se abito, camicia e cravatta fossero dello stesso colore (o al limite di diverse sfumature dello stesso colore)?

Abbinare una cravatta celeste con un abito blu ti da la possibilità di dare un carattere di volta in volta diverso al tuo outfit. Ti basta giocartela bene con gli accessori:

• per un look trendy e alla mano, puoi abbinare un abito blu scuro con una cravatta azzurra e scegliere un paio di oxford in pelle nera;

• per un look più casual opta per la coppia marrone e blu: spezza la formalità di cravatta celeste e abito blu con un paio di monk strap in pelle marrone;

• per un outfit pieno di carattere e personalità, coniuga un abito blu scuro con una cravatta azzurra e scegli un paio di mocassini eleganti in pelle neri come calzature per dare un tocco di classe a tutto il look.

Cravatta per abito blu matrimonio: quando un nodo… è per sempre!

Ecco qualche consiglio per scegliere la cravatta per cerimonia da indossare con un abito blu:

1. Sceglila nel tessuto di seta di raso

2. Prediligi le tonalità del blu o del grigio perla, in tinta unita

3. evita le regimental; le cravatte fantasia sono troppo casual per sfoggiarle durante una cerimonia formale

4. Valuta con attenzione la larghezza della cravatta in base alla corporatura: bene una slim per un fisico alto e longilineo, da preferire una di circa 8 centimetri se sei più robusto;

5. Occhio alla pochette: l’errore che si fa più spesso è quello di abbinarla perfettamente alla cravatta. Meglio sceglierla in una stampa che ne richiami solo discretamente le nuance;

6. E il nodo? Meglio il Mezzo Windsor, per un triangolo in perfetta armonia tra i lembi del colletto della camicia (se vuoi approfondire le tipologie di nodi e come farli leggi anche “Come mettere la cravatta”).

E dopo questi fashion tips dedicati alla cravatta per abito blu permettici di darti ancora un ultimo, ultimissimo, consiglio: le cravatte nel guardaroba di un uomo no sono mai troppe!

Fonte : invidia1973

