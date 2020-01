[Uomo] Che cos’è un abito a doppio petto?

Tempo di lettura: 2 minuti

Sì, lo sappiamo, ma dietro l’ovvia risposta c’è una miriade di perfezionamenti tecnici. “La principale differenza che noterai in una giacca DB è la chiusura frontale sovrapposta e il modo in cui avvolge il petto”, afferma Widdett. “Di solito è più corto di una giacca monopetto e l’abbottonatura più alta può dare a chi lo indossa una linea di spalle dall’aspetto più ampio e più scolpito.”

La fila di bottoni colpisce l’occhio con una forza che le giacche sportive monopetto non riescono a eguagliare, sia che tu stia andando per un 6 × 2 (con sei bottoni in totale, due file dei quali possono teoricamente essere fissati), i militari 6 × 3, abbottonato ‘6 × 1’, il boxier 4 × 2, il 4 × 1, spesso preferito dai blazer, e il minimalista 2 × 1. “Ogni taglio ha un effetto diverso, sia in termini di formalità che di stile”, afferma Simon Crompton, fondatore del blog di abbigliamento maschile Permanent Style .

La giacca avrà anche un risvolto a punta, che aggiunge ampiezza prendendo il risvolto monopetto standard ed estendendolo verso la spalla, creando una linea forte e diagonale fino alla chiusura con bottoni e aggiungendo ulteriore ampiezza alla figura che tagli. “È una forma aggraziata e sinuosa, che accentua la linea spezzata dalle spalle alla vita”, afferma Eithen Sweet, la taglierina di Thom Sweeney. Avrà anche doppie aperture sul retro – mai una sola, e sicuramente mai senza sfiato – che spesso sono, ma non sempre, leggermente più alte di quelle su una giacca monopetto.

Non ci sono regole rigide e veloci per i pantaloni di accompagnamento, ma molti trovano che i pantaloni a pieghe funzionano meglio con la forma della giacca. “Aggiungono un po ‘di eleganza se hai la giacca aperta”, afferma Widdett. I polsini dei pantaloni possono anche essere aggiunti, per accentuare l’aria dell’eleganza della vecchia scuola.

Per quanto riguarda se lo stile DB si adatta a determinate forme del corpo rispetto ad altri, Crompton afferma: “Secondo me, i grandi uomini non dovrebbero avere paura di un abito a doppio petto e gli uomini magri dovrebbero abbracciarlo positivamente”, dice. Allo stesso modo Widdett è entusiasta: “Il segreto meglio custodito del DB? È molto più versatile di quanto la gente immagini. ”

Fonte : fashionbeans.com

Shamira Olef – reporter / Luxury lifestyle dedicated to excellence, well-being, green themes, art, creativity, innovation and sustainable development – Mail, redazione@reporterspress.it

Potrebbe piacerti anche uno di questi post: Niente post da proporre