Università americane cancellano programmi studio in estero

Un elenco crescente di università americane ha cancellato i programmi di studio all’estero mentre il romanzo coronavirus continua a diffondersi .

Almeno cinque università hanno sospeso i programmi in Italia, dove il numero di casi confermati è salito a 374, inclusi 12 decessi.

“Questa è stata una decisione difficile da prendere per l’università, dato che questi studenti erano già immersi in queste importanti esperienze globali”, ha detto il decano dell’educazione globale della Elon University Woody Pelton in un comunicato stampa .

“Tuttavia, la salute e la sicurezza degli studenti è la nostra massima priorità.”

Ecco un elenco di quelle università.

Elon University

La Elon University ha annunciato ieri di aver sospeso il suo programma a Firenze, in Italia, per il semestre.

L’università ha affermato che 21 studenti Elon e un membro della facoltà torneranno a casa dall’Italia questa settimana e i suoi partner accademici italiani assicureranno che gli studenti siano in grado di completare tutti i corsi da remoto.

“Data l’incertezza sulla diffusione del virus e il suo impatto previsto sui viaggi e sul nostro programma accademico a Firenze, abbiamo deciso che era meglio portare questi studenti a casa il più presto possibile”, ha detto Dean Pelton.

Fairfield University

La Fairfield University ha annunciato ieri di aver immediatamente chiuso il programma di studi all’estero dell’Università di Firenze e ha richiesto a tutti gli studenti iscritti al programma di lasciare l’Italia.

“L’Università sta lavorando attraverso la logistica per consentire a questi studenti di tornare al campus della Fairfield University il 15 marzo, dopo le nostre vacanze di primavera, e riprendere le lezioni nel campus”, ha detto l’Università in un comunicato stampa. “Gli studenti avranno la possibilità sia di corsi online che ibridi per assicurarsi di rimanere sulla buona strada per le loro date di laurea.”

L’università ha dichiarato che 142 studenti sono attualmente iscritti al programma.

Florida International University

La Florida International University ha annunciato ieri che i programmi di studio all’estero in Italia, Singapore, Giappone e Corea del Sud sono stati cancellati.

L’università ha affermato che tutti gli studenti o dipendenti che attualmente svolgono attività universitarie in tali paesi devono tornare immediatamente negli Stati Uniti.

Università di New York

La New York University ha annunciato all’inizio di questa settimana di aver annullato le lezioni per il resto della settimana alla New York University di Firenze, Italia.

L’università ha dichiarato di aver sospeso le attività al campus giovedì 27 febbraio e inizierà a tenere le lezioni in remoto a partire dal 2 marzo.

L’università ha invitato gli studenti a lasciare Firenze durante questo periodo.

Università di Siracusa

E la Syracuse University ha annunciato ieri di aver sospeso il suo programma a Firenze, in Italia, e sta lavorando per aiutare i suoi studenti a tornare negli Stati Uniti.

“Stiamo lavorando direttamente con i nostri studenti per organizzare il loro ritorno negli Stati Uniti. Faremo tutto il possibile per ridurre al minimo l’interruzione dei loro studi accademici e delle loro vite “, ha affermato l’università in un comunicato stampa . “Molti sceglieranno di tornare al campus principale. Tuttavia, non torneranno fino a dopo le vacanze di primavera. ”

L’università ha affermato che almeno 342 studenti stanno studiando all’estero in Italia.

Fonte : KTVZ

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it