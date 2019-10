UNICEF, il 33% dei bambini è denutrito o sovrappeso

Tempo di lettura: 3 minuti

n terzo dei quasi 700 milioni di bambini al mondo di età inferiore ai cinque anni è malnutrito o sovrappeso e di conseguenza ha problemi di salute per tutta la vita, secondo una severa valutazione delle Nazioni Unite sulla nutrizione infantile rilasciata martedì. I problemi che una volta esistevano alle estremità opposte dello spettro di ricchezza sono oggi confluiti nei paesi poveri e di medio reddito, secondo il rapporto.

Nonostante un calo di quasi il 40% dal 1990 al 2015 di arresto della crescita nei paesi poveri, 149 milioni di bambini di età pari o inferiore a quattro anni sono ancora troppo bassi per la loro età, una condizione clinica che compromette lo sviluppo del cervello e del corpo.

Altri 50 milioni sono afflitti da magrezza sprecante, cronica e debilitante nata anche dalla povertà.

Allo stesso tempo, la metà dei giovani di tutto il mondo sotto i cinque anni non riceve vitamine e minerali essenziali, un problema di lunga data dell’UNICEF che ha definito “fame nascosta”.

Negli ultimi tre decenni, tuttavia, nei Paesi in via di sviluppo è cresciuta un’altra forma di malnutrizione infantile: l’eccesso di peso.

ìIn tutte le fasce d’età, oltre 800 milioni di persone nel mondo sono costantemente affamate e altri 2 miliardi mangiano troppi cibi sbagliati, provocando epidemie di obesità, malattie cardiache e diabete.

Il rapporto mostra il Giappone in cima alle classifiche degli indicatori di salute infantile, con bassi tassi di mortalità infantile e pochi bambini sottopeso.

Ma gestisce anche la più bassa incidenza di obesità infantile tra i 41 paesi sviluppati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l’Unione europea.

Gli esperti affermano che ci sono vari fattori sul lavoro, tra cui una società attenta alla salute e controlli periodici obbligatori per i bambini, ma anche un programma scolastico a livello nazionale svolge un ruolo chiave.

I pranzi sono obbligatori – non sono ammessi pranzi al sacco – e sebbene non siano gratuiti per la maggior parte, sono fortemente sovvenzionati.

Ogni pasto è progettato per avere circa 600-700 calorie bilanciate tra carboidrati, carne o pesce e verdure.

Un pasto campione servito ai bambini della Gunma giapponese dà un sapore: riso con pesce grigliato e piatto di spinaci e germogli, servito con zuppa di miso con carne di maiale, insieme a latte e prugne secche.

A differenza del sistema di mensa gestito in alcuni paesi occidentali, i pranzi scolastici giapponesi vengono generalmente serviti in classe.

Gli alunni spesso distribuiscono gli alimenti gli uni agli altri e successivamente puliscono la stanza.

Non vi è alcuna scelta di pasti, né concessioni offerte per i vegetariani, o per chiunque abbia restrizioni religiose, con membri di entrambi i gruppi che sono pochi e lontani nel Giappone in gran parte omogeneo.

I pranzi sono concepiti non solo per nutrire i bambini ma anche per insegnare loro.

Nelle scuole elementari, gli studenti usano i magneti con le immagini del cibo e li posizionano in diverse categorie su una lavagna, imparando a distinguere le loro proteine ​​dai loro carboidrati.

Il governo giapponese studia annualmente le abitudini alimentari e alimentari in Giappone e utilizza i risultati per modellare ciò che va nei pasti scolastici, ha aggiunto.

I pranzi scolastici in Giappone risalgono al 1889, quando furono fornite polpette di riso e pesce grigliato per i bambini che vivono in condizioni di povertà nella prefettura di Yamagata settentrionale.

Ma il programma è stato ampliato a livello nazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale per affrontare la fame infantile in presenza di gravi carenze alimentari.

E ci sono altri fattori al lavoro, ha riconosciuto Hara.

I risultati sono chiari nelle statistiche: il Giappone ha uno dei tassi più bassi al mondo di mortalità infantile e il tasso di bambini di età compresa tra 5 e 19 anni che sono in sovrappeso o obesi è del 14,42%, molto inferiore rispetto alla maggior parte degli altri paesi sviluppati.

Gli Stati Uniti sono in cima alla classifica UNICEF, al 41,86%, con l’Italia al 36,87% e la Francia al 30,09%.

Hara ha affermato che un altro fattore in Giappone ha regolarmente imposto controlli sanitari sull’infanzia. I genitori dei bambini ricevono promemoria dal governo locale e i bambini ricevono controlli sanitari a scuola, inclusa la misurazione dell’altezza e del peso.

Tuttavia, anche il Giappone non è sfuggito del tutto alla crescente tendenza verso i bambini in sovrappeso e l’obesità infantile, che in Giappone, come altrove, tende a colpire quelli di famiglie meno abbienti.

I pranzi scolastici sono tanto più importanti per i bambini in tali situazioni, ha affermato.

