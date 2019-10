Una nave AI ripercorrerà il viaggio di Mayflower 400 anni dopo

Tempo di lettura: 3 minuti

Quattrocento anni fa, il prossimo autunno, una nave chiamata Mayflower salpò da Plymouth, in Inghilterra, verso il Nuovo Mondo. Trasportava 102 passeggeri, costituiti da puritani inglesi, oggi noti come i pellegrini. Una volta arrivati ​​a destinazione, stabilirono la colonia di Plymouth e firmarono il documento che divenne una prima bozza rudimentale della democrazia moderna in America.

L’anno prossimo, in occasione del quarto centenario del viaggio di Mayflower, seguirà un’altra nave sulla sua scia, viaggiando da Plymouth nel Regno Unito attraverso l’Atlantico. Ma una volta completato il suo viaggio di 12 giorni negli Stati Uniti, non ci saranno documenti firmati o colonie stabilite, perché non ci sarà alcun equipaggio a bordo.

Benvenuti nel viaggio emozionante di MAS, alias la nave autonoma Mayflower. Costruito da ProMare , un’organizzazione di ricerca marittima senza scopo di lucro e alimentato dalla straordinaria tecnologia AI di Watson dell’IBM, MAS promette di essere tra le prime navi senza pilota e autonome ad attraversare l’Atlantico.

“Questo progetto riunisce tutte le tecnologie che sono alla base degli interessi e dei valori aziendali di IBM, dall’elaborazione ad alte prestazioni, attraverso l’intelligenza artificiale, fino al edge computing”, ha detto Andy Stanford-Clarke , Chief Technology Officer di IBM per Regno Unito e Irlanda .

“IBM ha aperto la strada ai sistemi informatici utilizzati per aiutare a mettere l’uomo sulla luna, quindi sembra appropriato per noi essere in questa missione per creare un sistema in grado di auto-navigazione in tempo reale dell’oceano.”

“Un paio di anni fa, stavo incontrando alcune persone della città di Plymouth”, ci ha detto Brett Phaneuf, presidente della società di autonomia marittima Submergence Group e ideatore del progetto. “Stavano parlando forse della costruzione di una replica dell’originale Mayflower. Dissi: ‘Perché dovremmo voler costruire qualcosa del 17 ° secolo? Quello che dovremmo fare è rendere qualcosa di un po ‘più ambizioso “. Fu allora che gettarono giù il guanto di sfida e dissero: “Va bene, ragazzo intelligente, che cos’è allora?” ”

A quel punto, Phaneuf suggerì di costruire una nave autonoma rivoluzionaria che potesse ripercorrere il percorso del suo omonimo, mentre utilizzava la più recente tecnologia di intelligenza artificiale per guidare se stessa. “Questo potrebbe attingere alla nostra storia ed eredità di esplorazione e ai nuovi inizi”, ha detto Phaneuf. “Puoi usarlo per ispirare e informare la nostra visione per i prossimi 400 anni. [Volevo] costruire una nave che parla al futuro, informato dal passato ‘”.

La nave autonoma Mayflower utilizza una tecnologia simile allle auto a guida autonoma di oggi. Ciò include sia il lidar che il radar, nonché sistemi di identificazione automatizzati addestrati a individuare pericoli come boe, detriti e altre navi. Combinando questi dati con mappe marittime e informazioni meteorologiche, MAS traccia un percorso ottimale attraverso l’oceano.

Nel caso in cui determini qualcosa che deve essere evitato, il suo software Operational Decision Manager basato su IBM gli consente di cambiare rotta o persino di trarre energia da un generatore di backup per accelerare il pericolo.

Per quanto emozionante sia la tecnologia che alimenta il MAS, ha un design “trimarano” a triplo scafo che lo fa sembrare un enorme forchetta ed è progettato per tagliare le onde.

Phaneuf ha affermato che questo design futuristico è nato organicamente quando i progettisti hanno iniziato a creare una nave che aveva bisogno di un equipaggio di zero umani a bordo. Nelle sue stesse parole, MAS è uno “studio in riduzione”, senza la necessità di nessuna delle trappole che di solito sono lì per ospitare un equipaggio e mantenerli entrambi vivi e felici.

ai autonomi mayflower nave mayfloweribm2

Questo design più piccolo e leggero consente di utilizzare sistemi di propulsione a energia alternativa ea bassa potenza come l’eolico e il solare. (Un generatore diesel è lì solo per le emergenze.)

Lo scafo del MAS ha iniziato la costruzione in Polonia il 2 settembre 2019. Sarà consegnato a Plymouth nella primavera del 2020 per sottoporsi alla sua preparazione finale per il lancio in autunno.

Phaneuf vede la nave fornire due importanti funzioni. Uno è di effettuare ricerche lungo il suo viaggio. MAS porterà tre capsule di ricerca contenenti una serie di sensori, coordinati dalla Plymouth University del Regno Unito, che gli scienziati possono utilizzare per raccogliere dati durante il viaggio. Ciò contribuirà a far progredire la comprensione in numerosi settori quali la sicurezza informatica marittima, il monitoraggio dei mammiferi marini e le microplastiche oceaniche. I suoi sensori di bordo includono strumenti di misurazione acustica, dei nutrienti e della temperatura, insieme a campionatori di acqua e aria.

Phaneuf descrive MAS come esistente alla “cuspide di una nuova classe di ricerca”. Questo perché tali navi consentiranno di effettuare ricerche di ricerca a più lungo termine a costi inferiori. “La costruzione di navi autonome riduce il costo della nave e ci consente di distribuire risorse di ricerca più a lungo e più frequentemente in diverse parti del mondo per ottenere più dati che sarebbero proibitivi dal punto di vista tradizionale”, ha affermato.

