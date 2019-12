Un Piano Per Combattere La Corruzione Globale

Tempo di lettura: 1 minuto

La senatrice Elizabeth Warren, una delle principali candidate democratiche per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti 2020, ha annunciato una serie di politiche volte a porre fine alla corruzione globale e ha citato le indagini Panama Papers come punto di riferimento chiave per il piano.

Nell'era digitale, la nostra testata giornalistica multimediale offre contenuti H24, disponibili sul tuo telefono, tablet, computer. Questo lavoro giornalistico comporta cercare informazioni e verificare i fatti, oltre a utilizzare nuove tecnologie per fornire un adeguato contenitore visivo, in tutto il mondo. Tutto ciò ha dei costi. Da ora in poi alcuni contenuti sono di libera consultazione (Es. Comunicati di utilità sociale, sanitaria, ed altro), mentre per altri (Es. Articoli e notizie) bisogna chiedere user e pswd a pagamento annuo.