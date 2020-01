Un nuovo tipo di batteria al litio-zolfo

Tempo di lettura: 1 minuto

Un nuovo concetto di batteria è stato ampiamente discusso nei media: è una forma di batteria al litio-zolfo che promette una capacità di carica che è oltre quattro volte superiore a quella della tecnologia agli ioni di litio.

La batteria è stata sviluppata in Australia alla Monash University. Tuttavia, le prime celle prototipo sono state prodotte e testate in Germania presso il Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology (IWS) , che da dieci anni ricerca celle al litio-zolfo.

Come suggerisce il nome, questo tipo di batteria utilizza anche zolfo oltre al litio.

La nuova batteria sarà disponibile soltanto nelle applicazioni del settore dell’aviazione, in cui la leggerezza è essenziale. Questi includono pseudo satelliti, droni e aerei elettrici.

I ricercatori australiani prevedono di continuare a testare le batterie nei prossimi mesi. Secondo Althues, il Fraunhofer IWS prevede di “dimostrare i propri sviluppi cellulari nelle prime applicazioni nei prossimi due o tre anni”.

Fonte : Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology (IWS)

