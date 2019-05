Un nuovo e semplice modo per lubrificare/pulire la catena della bici

Hai mai provato a dipingere un muro? Se dovessi scegliere tra un pennello e un rullo, è probabile che sceglieresti quest’ultimo, giusto? È incredibilmente veloce, ha un lavoro uniforme ed è semplicemente privo di errori. La vernice non gocciola o si rovescia da un rullo sulle mani, sul pavimento o, peggio, sui vestiti. La spugna del rullo trattiene la vernice, distribuendola in un cappotto perfetto sul muro senza alcun problema. Finisci per sprecare meno vernice, ricoprire il muro in modo uniforme e rimanere senza problemi. Ora immagina di avere un’esperienza perfetta come quella di lubrificare le catene della tua moto.

Il LUBRI DISC viene fornito anche con il proprio Bio Chain Lube (anche se è possibile utilizzare qualsiasi olio per catene con il disco). Progettato per essere perfetto per la moto e ottimo per l’ambiente, il Bio Chain Lube è realizzato con tutti i materiali naturali e offre un’ottima lubrificazione e aderenza, offrendo un movimento migliore senza attrito a lungo.

Il lubrificante è stato progettato per essere eco-compatibile, causando un impatto trascurabile sull’ambiente, poiché alla fine si fa strada nel terreno, come fa la maggior parte dei lubrificanti.

Il LUBRI DISC è contenuto in una custodia in latta che puoi portare con te durante le tue uscite. Una volta riempito, il LUBRI DISC può essere usato fino a 10 volte prima di aver bisogno di una ricarica … e quando hai bisogno di cambiare la spugna microporosa interna, sentiti libero di scartare la vecchia spugna come preferisci, perché questo è ecologico al 100% e anche biodegradabile!

Il LUBRI DISC svolge un lavoro straordinariamente efficiente di lubrificazione delle catene nel miglior modo possibile. Tiene libere le mani e gli indumenti, uniforma le tue catene con un singolo movimento rapido, previene lo spreco di olio e, infine, non danneggia l’ambiente!

Designer: Jorg Neugebauer e Kai Wiehagen

