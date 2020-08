Un mondo pieno di parole, ove i social net sono i primi detentori

Tempo di lettura: 2 minuti

Diverse persone passano gran parte della loro vita sociale a parlare di cose insignificanti o, peggio, a sentenziare intorno a cose estremamente serie, ma senza alcuna certezza di conoscenza. Ad esempio prendiamo l’argomento attuale di un virus esistente dal 1984; esso è diventato il protagonista indiscusso di coloro che amano sentire il proprio tono di voce o vedere i loro commenti confortati dal consenso, almeno apparente, di altri come lui.

Questo post vuole analizzare coloro che hanno la scienza infusa, un dato per acquisito già per il solo fatto di condividere la stessa pigrizia intellettuale, la noia esistenziale che spinge queste ‘Foche da tastiera’ a cercare la compagnia di individui altrettanto superficiali come lui.

Il bello o brutto, vedete voi, è quando una cosa è detta/scritta, viene approvata da molti, quindi incomincia ad avere un caratteristico sentore di verità, ma non di conoscenza effettiva della materia argomentata.

In pratica è come ascoltare i professionisti dell’informazione, quelli che lanciano nell’etere o scrivono ‘opinioni’ piuttosto che fatti concreti; cioè quelle fake news ove facta & C. gongolano nel ricavarci poi lo spalmamento di ogni assurdo fondamento e di senso logico.

D’altronde chi sta nella stanza di leve e bottoni sa per certo che all’uomo-massa, abulico e passivo, che a malapena distingue la pubblicità dal programma vero e proprio, gli bastano poche azioni da svolgere: fai, metti, sposta…

Qualcuno che conosce il proemio del II libro del «De rerum natura», avrà letto una specifica indicazione alla vanità delle chiacchiere umane, là dove esse pretendono di poter fare a meno della filosofia. Quegli stessi ciambellani che poi, messi alla prova dalla vita stessa, mostrano la loro misera stoffa (41-47 e 55-58).

La tematica della “chiacchiera”, del discorso che non dice le cose ma che in fin dei conti si risolve in parole prive di referenzialità, è importante nel pensiero di Martin Heidegger, la cui opera “Essere e tempo” dedica una importante analisi all’argomento.

Kierkegaard altresì aveva affermato che è più autentica la vita di colui che crede fermamente e sinceramente in qualcosa di sbagliato, che non quella di colui che crede in qualcosa di giusto, ma in maniera conformistica e passiva.

Heidegger fa notare che la parola “autentico” racchiude una radice che significa se stesso: in breve quando è originaria.

La vita della maggior parte delle persone, però, non è originaria, e ciò appare nella “quotidianità media”, nella vita di tutti i giorni: dominata, appunto, dalla chiacchiera…nei social net!

Heidegger non pensa che sia la coscienza a produrre il mondo in sé; ma che sia l’insieme delle cose da noi utilizzabili. Da ciò scaturisce il concetto di “cura”.

Pertanto, se il mondo è l’insieme delle cose che noi possiamo utilizzare, allora dobbiamo anche prendercene cura, vale a dire prestarvi attenzione e non limitarci a discorrere di esse, come avviene, appunto, nella categoria della chiacchiera sui social net su argomenti che non vengono approfonditi in modo adeguato.

Heidegger ritiene che il conoscere sia uno dei modi in cui si possono utilizzare le cose, ma sempre nella prospettiva di una vita autentica.

Se, viceversa si scivola nella vita inautentica, allora ci si trasforma in cose, regredendo al livello di ciò che è chiuso in se stesso.

Questa vita inautentica è caratterizzata dal “si” riflessivo, tipico di chi non vive la propria vita conforme a se stesso, ma conforme alle cose e alla chiacchiera.

Ogni parola è sacra, parte del poema cosmico della vita universale.

NOTA di Redazione

Per quanto sopra si ringrazia Francesco Lamendola

