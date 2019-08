Un inno alla cultura street art

Tempo di lettura: 2 minuti

Alec Monopoly , uno degli ambasciatori di maggior successo nella street art. Riconoscibile dal suo cappello a cilindro d’epoca, questo anonimo New Yorker ha lavorato con il fiore fine del sistema stellare : lussuoso orologio svizzero TAG Heuer , il tour di Justin Bieber Believe , attraverso i W Hotels e una miriade di celebrità (tra cui Miley Cyrus, Avicii e Snoop Dogg).

Attingendo ai rispettivi mondi della cultura pop e del capitalismo, il lavoro di Alec Monopoly raffigura personaggi immaginari immaginari in varie scenette ultra colorate.

Se fiorisce in graffiti e tela, l’artista investe in vari formati. Scarpe da ginnastica, borse di lusso, caschi di Darth Vader e Stormtroopers , skateboard, sculture … Alcuni mesi fa, ha persino presentato il suo primo giocattolo di fascia alta : una figurina “autoritratto” nell’estetica di Richie Rich, un personaggio comico Stati Uniti. Probabilmente o no, Alec ha iniziato la sua carriera nel bel mezzo del crollo del mercato azionario del 2008.

Prendendo in prestito da Andy Warhol, Drella, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring, Alec Monopoly ha reso l’uso di tonalità luminose e allegre una vera firma. Tuttavia, il comune denominatore delle sue opere è in effetti il ricco zio Pennybags di Monopoli : un personaggio che spesso interferisce con il suo lavoro.

“L’ho usato come meta-storia di ciò che stava accadendo con Bernie Madoff e Wall Street “, dice. In precedenza, ho dato una cattiva connotazione. Oggi è diverso Ho iniziato a vivere questa vita di Monopoly Man. Cattiva connotazione, gli ho dato una connotazione positiva. Vivo una vita in cui sono una sua performance artistica. ”

“Faccio graffiti per creare cose belle da cose mediocri .” Contrariamente ai suoi coetanei, Alec tende ad evitare atti di vandalismo. L’artista preferisce arrendersi alle pareti grigiastre di edifici abbandonati o, occasionalmente, collaborazioni con aziende sfarzose e celebrità.

Nel 2015, Alec ha ridipinto Hermès Birkin di Khloe Kardashian. Adornata con la scritta “Khlomoney”, la borsa tinta di verde raffigura l’Uomo-monopoli in fuga con una borsa del biglietto in mano. Più tardi, l’artista ha dato una nuova vita al tram di Honk Kong con un rosa fucsia scintillante e varie mascotte dei suoi personaggi.

Più recentemente, TAG Heuer ha lanciato l’edizione speciale Alec Monopoly della sua Formula 1 e Carrera Heuer 01 . Su uno sfondo bianco, i loro quadranti illustrano un design personalizzato dell’artista americano.

