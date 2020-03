Umifenovir alias Arbidol

Tempo di lettura: 1 minuto

In rete sta girando un video di due persone che entrano in una farmacia di un aeroporto in Russia, poi uno di loro acquista un prodotto farmaceutico. Alcune testate italiane hanno rilanciato la notizia e c’è anche fra gli esperti di bufale che smentiscono l’esistenza del farmaco o dell’efficacia sul Coronavirus. Facciamo chiarezza!

Umifenovir (nome commerciale Arbidol Russian : Арбидол , cinese : 阿比朵尔 ) è un trattamento antivirale per l’infezione influenzale utilizzato in Russia e in Cina.

Il farmaco è prodotto da Pharmstandard ( russo : Фармстандарт ).

Sebbene alcuni studi russi abbiano dimostrato che è efficace, non è approvato per l’uso in altri paesi.

Non è approvato dalla FDA per il trattamento o la prevenzione dell’influenza.

Chimicamente, umifenovir presenta un indolocore, funzionalizzato in tutte le posizioni tranne una con sostituenti diversi.

Il farmaco inibisce l’ingresso virale nelle cellule bersaglio e stimola la risposta immunitaria.

L’interesse per il farmaco è stato rinnovato a seguito dell’epidemia di SARS-CoV-2.

.:. wikipedia .:.

‘La terapia utilizzata al momento contro il Coronavirus prevede una sorta di mix composto da un antivirale che è stato pensato a suo tempo per l’Ebola, insieme ad un altro antivirale associato alla SARS. L’altra strada attualmente battuta vede invece la “fusione” tra un antivirale sull’Ebola ed uno focalizzato sul virus HIV‘, ha scritto OptiMagazine.

Nel contempo noi di Emmegi esortiamo a consultare queste fonti ‘scientifiche’ inerenti a farmaco, ricordando che, al momento non c’è né un vaccino e neanche un farmaco specifico per cov-19, inoltre ogni paziente reagisce diversamente dall’altro:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01651663

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31094461

https://www.drugs.com/international/umifenovir.html

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Arbidol

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Umifenovir-hydrochloride-monohydrate#section=2D-Structure

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it