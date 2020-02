[Ultim’ora] Toscana, Coronavirus: primo caso a Firenze ed uno a Pescia

Tempo di lettura: 1 minuto

Il primo caso di coronavirus è stato accertato a Firenze; si tratta di un imprenditore che un mese fa era andato a Shangai. Attualmente è ricoverato nel reparto di malattie infettive in isolamento nell’ospedale di Ponte a Niccheri.

Il secondo caso è a Pescia; riguarda un informatico di 49 anni rientrato giovedì sera da Codogno (Lombardia) dove ha soggiornato tre giorni per lavoro.

In via preventiva sono comunque in corso, sui due casi, indagini epidemiologiche relative ai contatti.

I focolai restano quelli della Lombardia e del Veneto. Persone contagiate si contano anche in Emilia Romagna.

Intanto la psicosi di numerosi cittadini è la rincorsa all’acquisto di derrate alimentari e sanitari. Spariti dagli scaffali di alcuni supermercati, acqua, farina, zucchero, pane, ma anche patate, ortaggi, ecc.

Le autorità consigliano la calma, poiché non siamo nè in guerra né in carestia. Si tratta di una situazione ‘particolare’, ma non a tal punto di dover quasi svuotare i supermercati di tutto e di più.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al sito web della regione toscana.

