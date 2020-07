UK, Post-Covid19: un nuovo giorno festivo potrebbe favorire l’economia?

Tempo di lettura: 2 minuti

Le festività pubbliche consentono ai cittadini di prendersi una giornata di lavoro per la cura dei propri hobby, fare viaggi, stare insieme con amici e familiari o impegnarsi in qualche terapia salutare.

Hanno un impatto positivo sul commercio e sulla spesa per il tempo libero, in particolare per il turismo a causa del tempo di ricreazione aggiunto. Uno studio del 2018 ha rilevato che un giorno festivo ha dato, ai piccoli negozi del Regno Unito, una spinta media extra di £ 253 ($ 314) in profitto.

Le agenzie turistiche del Regno Unito e della Nuova Zelanda hanno lanciato l’idea di aggiungere un nuovo giorno festivo per favorire la ripresa post-Covid-19.

I ricercatori del Center for Economics and Business Research (CEBR) affermano che un ulteriore giorno festivo in ottobre potrebbe aggiungere £ 500 milioni ($ 621 milioni) all’economia britannica, in spese extra; un’idea in contrasto con la posizione del think tank nel 2012 secondo cui ogni giorno festivo costa £ 2,3 miliardi nel Regno Unito.

In questo caso, il CEBR ritiene che un giorno festivo – “dopo un periodo di astinenza forzata” – potrebbe fornire un doppio impulso alle vendite al dettaglio, nonché all’ospitalità e alla ristorazione. Dicono che la perdita di produttività può essere compensata altrove, dato che più persone possono lavorare in modo flessibile e l’economia non sta ancora lavorando a pieno regime.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) prevede una contrazione dell’11,5% nel 2020 con un ritorno ai livelli attuali ad almeno tre anni di distanza.

Le previsioni della Banca d’Inghilterra sono ancora più vere, prevedendo che l’economia potrebbe ridursi del 14% quest’anno, il peggiore in oltre 300 anni.

Nel solo settore del turismo, l’impatto di Covid-19 dovrebbe costare £ 37 miliardi ($ 46 miliardi) secondo Patricia Yates, amministratore delegato di VisitBritain.

Il turismo domestico potrebbe aiutare ad attenuare il colpo, mentre i visitatori stranieri stanno lontani.

Il foglio di lavoro di Telegraph afferma che il dipartimento Business, Energy and Industrial Strategy ha escluso l’idea a causa del suo “costo economico di oltre 1 miliardo di sterline”, citando l’esempio della festività unica per il Giubileo di diamanti della regina nel 2012.

La Nuova Zelanda sta inoltre “prendendo in considerazione attivamente” più giorni festivi per incoraggiare il turismo interno, ha affermato il primo ministro Jacinda Ardern. Come la Gran Bretagna, la Nuova Zelanda ha molto bisogno di più potere di spesa: l’OCSE prevede che il prodotto interno lordo della Nuova Zelanda diminuirà dell’8,9% quest’anno.

La proposta della Nuova Zelanda ha un forte sostegno da parte dell’industria turistica Aotearoa (TIA), un’organizzazione del settore privato che è stata allarmata da stanze vuote e cancellato prenotazioni negli ultimi mesi. L’industria del turismo impiega il 14,4% di tutti i lavoratori in Nuova Zelanda, ed è il singolo più grande guadagno in valuta estera con 17,2 miliardi di dollari neozelandesi ($ 11,1 miliardi, £ 8,9 miliardi) l’anno scorso.

