UK, Bentley Most Admired Car Company

Continue Reading

Tempo di lettura: 2 minuti Il nuovissimo Flying Spur di terza generazione ha ottenuto l’ambito titolo di “Auto di lusso dell’anno” della rivista Top Gear. Top Gear ha descritto lo Flying Spur come “un’auto profondamente intelligente, eseguita in modo superbo”, che “mette in risalto anche la miscela di presenza e dinamismo”. Lo Flying Spur è stato nominato “Auto di lusso dell’anno” da Carwow, la migliore Internet del Regno Unito canale di revisione delle auto. Mat Watson, direttore editoriale di Carwow, ha elogiato il “design potente ma elegante dello Flying Spur, la cabina impeccabile, i materiali lussuosi e l’atmosfera boutique costruita a mano”. La berlina sportiva da turismo definitiva è stata anche chiamata “China Design Car of the Anno “nei premi China Car of the Year, nonché” Design Car of the Year “della Southern China Annual Auto. Prodotto a Crewe, in Inghilterra, l’ultimo Bentley Continental GT ha ricevuto dieci premi. Il