UE, Transizione energetica: Fondo da 11.000 milioni Euro nel 2020

Il commissario europeo per l’Azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha assicurato che l’esecutivo comunitario ha creato un nuovo fondo per l’innovazione per la transizione energetica, che sarà finanziato da più di 11.000 milioni di euro e sarà efficace all’inizio del 2020.

Il nuovo fondo, che è alimentato dalle “aste dei diritti di emissione”, servirà a sviluppare “tecnologie all’avanguardia nelle reti rinnovabili e intelligenti” e avrà “sussidi non rimborsabili” per accelerare il processo di transizione energetica .

Il fondo inizierà a essere operativo all’inizio del 2020, come descritto da Cañete nel 1 ° Congresso di Aelec sull’elettrificazione e le reti tenutesi a Madrid.

Il commissario europeo per l’energia ha aggiunto che oltre ad accelerare questa transizione “sarà intensificato il piano Junker – il fondo di investimento strategico dell’UE – che ha finora mobilitato 371.200 milioni di investimenti, di cui La Spagna ha ricevuto 8.087 milioni.

Inoltre Cañete ha ricordato che nel 25% del bilancio UE sostiene “le azioni relative alla lotta contro il cambiamento climatico”, ma che la responsabilità nella lotta contro questa “sfida” non deve solo stare con il pubblico, ma “è mobilitazione necessaria del settore privato “.

“Queste elezioni europee hanno rispecchiato l’importanza della lotta contro il cambiamento climatico, soprattutto da parte dell’elettorato più giovane”, quindi è necessario “dare una risposta globale”, ha aggiunto il commissario spagnolo nell’UE.

Nelle precedenti elezioni europee, il cambiamento climatico non è stato menzionato, mentre quelli tenuti quest’anno sono stati “una questione di dibattito prioritario”, ha sottolineato.

Per il commissario per l’energia, l’UE ha una “chiara responsabilità” in materia e ha avanzato i dati di Eurobarometro dal settembre 2019, il che dimostra che il 93% dei cittadini ritiene che il cambiamento climatico sia “un problema serio” e che Sei europei su 10 pensano che sia “un problema serio”.

Ha ricordato che l’esecutivo della comunità ha “oltre dodici anni di allerta” sul problema posto dai cambiamenti climatici e ha quindi fissato gli obiettivi climatici dell’UE dal 2020 “, ma ci sono” molti paesi europei che non riescono a raggiungerli ” .

Ma la transizione energetica sarà uno degli assi della politica europea, poiché nel “2040 si prevede una riduzione del 45% dei gas serra”, mentre per il 2050 si stima che questa riduzione raggiungerà il 60%.

Per Cañete, Bruxelles ha una strategia con la tecnologia esistente “ridurre le emissioni tra l’80 e il 100%”, per raggiungere nel 2050 la neutralità climatica (basata su un’economia che non ha impatto sul riscaldamento).

Per raggiungere questa neutralità climatica, “l’uso della biomassa, nonché lo sviluppo di tecniche di cattura e sequestro del carbonio”, sarà essenziale, oltre a utilizzare “l’80-85% di energia da fonti rinnovabili”.

