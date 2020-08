UE sanziona i servizi segreti russi, le società nordcoreane e cinesi

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Unione europea giovedì ha imposto sanzioni di viaggio e finanziarie a un dipartimento del servizio di intelligence militare russo e alle imprese della Corea del Nord e della Cina per la loro presunta partecipazione ai principali attacchi informatici in tutto il mondo.

Nelle sue prime sanzioni in relazione al crimine informatico, l’UE ha preso di mira il dipartimento per le tecnologie speciali del servizio di intelligence militare russo, noto come Direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa, ha affermato in una nota .

Il blocco ha accusato il servizio russo di aver effettuato due attacchi informatici nel giugno 2017, che ha colpito diverse aziende in Europa con gravi perdite finanziarie. Il servizio è inoltre accusato di due attacchi informatici contro la rete elettrica dell’Ucraina nel 2015 e nel 2016.

Nell’aprile 2018 sono state inoltre sanzionate quattro persone che lavorano per il servizio di intelligence militare russo per presunta partecipazione a un tentativo di attacco informatico contro l’Organizzazione per il divieto delle armi chimiche (OPCW) nei Paesi Bassi.

La società nordcoreana Chosun Expo è stata anche sanzionata per sospetto di aver sostenuto il Gruppo Lazarus, che è ritenuto responsabile di una serie di gravi attacchi in tutto il mondo, tra cui una rapina di 81 milioni di dollari (£ 61,74 milioni) contro il conto del Bangladesh Bank presso la Federal Reserve Bank of New York nel 2016, la più grande frode informatica al mondo.

La compagnia è anche presumibilmente collegata a un attacco contro lo studio cinematografico di Hollywood Sony Pictures per impedire l’uscita di un film satirico sul leader nordcoreano Kim Jong-un nel 2014 .

Il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti lo scorso anno ha imposto sanzioni al Gruppo Lazarus e ad altri due gruppi di hacker nordcoreani per la presunta partecipazione agli attacchi alla Sony Pictures e alla banca centrale del Bangladesh, tra gli altri. Ha detto che il principale servizio di intelligence della Corea del Nord era dietro i gruppi di hacker.

La Corea del Nord ha negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi informatici.

Le sanzioni dell’UE hanno colpito anche la società cinese Haitai Technology Development, accusata di aver supportato attacchi informatici – noti come Operation Cloud Hopper – con l’obiettivo di rubare dati commercialmente sensibili dalle multinazionali di tutto il mondo. Anche due persone cinesi presumibilmente coinvolte negli attacchi sono state sanzionate.

