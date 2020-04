UE, ripensare la strategia del GEPD

Tempo di lettura: 2 minuti

Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro sulla strategia per il mandato quinquennale del Garante europeo della protezione dei dati , una delle prime questioni che abbiamo discusso è stata se si trattasse di un documento vivo, pronto per essere modificato o adattato o di un futuro solido piano a prova.

La mia risposta a questa domanda era che la nostra strategia doveva essere adattabile ai cambi di gioco globali. Eravamo sicuri di aver scelto la metodologia giusta e completa. Naturalmente, abbiamo mantenuto una certa flessibilità per essere in grado di far fronte a circostanze del tutto imprevedibili. Ciò che avevamo in mente erano disastri naturali che causavano cambiamenti inattesi nella legislazione sia a livello europeo che nazionale. Tuttavia, non ci saremmo mai aspettati che una simile tragedia si fosse verificata così rapidamente!

Tutto è stato fissato per il 19 marzo. Chi avrebbe mai pensato che le strade di così tante capitali europee sarebbero ormai vuote? Chi avrebbe mai pensato che le frontiere esterne dell’Unione Europea sarebbero state chiuse, che l’area di Schengen avrebbe letteralmente smesso di funzionare, che la xenofobia sarebbe in aumento? Non potremmo nemmeno immaginare che persone ragionevoli inizierebbero a chiedere agli operatori di Internet e delle telecomunicazioni di tracciare ogni persona in Europa utilizzando i propri dati di localizzazione mobile in tempo reale e di creare un diagramma che rappresenti tutte le interazioni fisiche tra le persone negli ultimi pochi giorni.

Alcune persone hanno elogiato il GEPD quando abbiamo pubblicato il nostro blog post sui pericoli del riconoscimento facciale nello spazio pubblico qualche mese fa. Altre persone hanno riso quando abbiamo presentato il sistema di tracciamento delle emozioni dei dipendenti implementato da una banca europea. Molte di queste persone sostengono oggi che coloro che dovrebbero essere in quarantena dovrebbero essere identificati e intercettati automaticamente nelle strade e che ogni edificio pubblico dovrebbe essere dotato di sensori a infrarossi, consentendo una misurazione accurata della temperatura senza contatto.

Covid-19 è un punto di svolta.

Pensando alla strategia del GEPD per i prossimi cinque anni, dobbiamo rivedere il nostro testo. Qualunque cosa accada nelle prossime settimane, sappiamo che le parole non saranno le stesse. Ci troveremo di fronte a questo punto di svolta in un modo o nell’altro. E tutti ci chiederemo se siamo pronti a sacrificare i nostri diritti fondamentali per sentirci meglio ed essere più sicuri .

Ho quindi deciso di mettere in pausa e riflettere su come il Garante europeo della protezione dei dati – essendo un grande sostenitore del progetto europeo – possa aiutare a guidare il processo di porre alla società alcune domande di base. Sono sicuro che stiamo affrontando una nuova fase nella discussione sui diritti fondamentali. Nei prossimi mesi dovremo trovare il tempo per riflettere sui principi cruciali che regolano le nostre vite interconnesse.

Una volta completata questa discussione, intendo rivelare una strategia rafforzata del GEPD per il periodo 2020-2024, all’inizio di maggio.

Autore : Wojciech Wiewiórowski / edps.europa.eu

