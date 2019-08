UE, politica agricola comune e piani strategici PAC

Tempo di lettura: 3 minuti

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027 (la proposta QFP) 1 definisce il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Su questa base, la Commissione presenta una serie di regolamenti che stabiliscono il quadro legislativo per la PAC nel periodo 2021-2027, insieme a una valutazione d’impatto di scenari alternativi per l’evoluzione della politica.

Tali proposte prevedono una data di applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2021 e sono presentate per un’Unione di 27 Stati membri, in linea con la notifica del Regno Unito della sua intenzione di ritirarsi dall’Unione europea e da Euratom in base all’articolo 50 della Trattato sull’Unione europea ricevuto dal Consiglio europeo il 29 marzo 2017.

L’ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015. Da allora, il contesto in cui tale riforma è stata forgiata è cambiato in modo significativo. In particolare:

I prezzi agricoli sono notevolmente diminuiti, depressi da fattori macroeconomici, tensioni geopolitiche e altre forze.

L’enfasi dei negoziati commerciali è passata in modo più visibile dagli accordi multilaterali a quelli bilaterali e l’UE è diventata più aperta ai mercati mondiali.

L’UE ha aderito a nuovi impegni internazionali, ad esempio per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici (attraverso la COP 21) e ampi aspetti dello sviluppo internazionale (attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – OSS), nonché gli sforzi per rispondere meglio ad altri sviluppi geopolitici, compresa la migrazione .

Questi cambiamenti hanno suscitato un dibattito pubblico sul fatto che la riforma del 2013 si spinga abbastanza in là per aiutare la PAC a far fronte in modo adeguato alle sfide generali in corso relative alla salute economica del settore agricolo, alla cura dell’ambiente, all’azione sui cambiamenti climatici e ad un forte ed economico e tessuto sociale per le aree rurali dell’UE, in particolare alla luce delle opportunità emergenti di azione nei settori del commercio, della bioeconomia, delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e dell’economia digitale.

La PAC deve essere modernizzata per far fronte a queste sfide, semplificata con un minimo di oneri amministrativi e resa ancora più coerente con le altre politiche dell’UE per massimizzare il suo contributo alle dieci priorità della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile. In effetti, come ricordato dalla Commissione nella sua recente comunicazione sul QFP, una politica agricola comune modernizzata dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di vivaci aree rurali, fornendo alimenti sicuri, sicuri e di alta qualità a 500 milioni di consumatori. L’Europa ha bisogno di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, convenienti, nutrienti e diversificati per i suoi cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle zone rurali.

Come previsto nel suo programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha consultato ampiamente la semplificazione e l’ammodernamento della PAC al fine di massimizzare il suo contributo alle dieci priorità della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Ciò si è concentrato su priorità politiche specifiche per il futuro, fatte salve le dotazioni finanziarie per la PAC nel prossimo QFP.

Il processo comprendeva un’ampia consultazione, nonché un’analisi delle prove disponibili sull’andamento della PAC, compresi i pareri pertinenti della piattaforma REFIT.

Il risultato è stato presentato nella comunicazione adottata il 29 novembre 2017 e intitolato “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”. La comunicazione consente un dialogo strutturato sulla futura PAC nelle istituzioni dell’UE e con le parti interessate. Questo documento politico delinea le sfide, gli obiettivi e le possibili strade per una PAC “a prova di futuro” che deve essere più semplice, più intelligente e moderna e guidare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile.

In particolare, la Commissione ha individuato le maggiori ambizioni in materia di azione per l’ambiente e il clima, la migliore attenzione al sostegno e la maggiore dipendenza dal virtuoso nesso tra consulenza in materia di ricerca e innovazione tra le principali priorità della PAC post 2020. Ha inoltre proposto come modo per migliorare le prestazioni della PAC un nuovo modello di erogazione (NDM) per spostare l’attenzione politica dalla conformità alle prestazioni e riequilibrare le responsabilità tra l’UE e lo Stato membro con maggiore sussidiarietà. Il nuovo modello mira a conseguire meglio gli obiettivi dell’UE sulla base di una pianificazione strategica, ampi interventi politici e indicatori comuni di prestazione, migliorando così la coerenza delle politiche nella futura PAC e con altri obiettivi dell’UE.

