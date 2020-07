UE, Norme ambientali e diritti umani obbligatori

Tempo di lettura: 3 minuti

[Comunicato Stampa] Una rete globale di ONG impegnate a rafforzare la responsabilità delle imprese per la distruzione ambientale e le violazioni dei diritti umani, tra cui Both ENDS, ha pubblicato una lettera aperta al commissario della DG Giustizia della Commissione europea Reynders.

La lettera è una risposta al suo recente impegno a proporre una legislazione nel 2021 sia sulla dovuta diligenza aziendale sia sui doveri degli amministratori nell’ambito di un’iniziativa sul governo societario sostenibile.

La lettera è approvata dalle ONG europee, dalle organizzazioni delle popolazioni indigene e dalle ONG dei paesi delle foreste tropicali dove gli impatti del consumo dell’UE di materie prime come soia, olio di palma e carne di manzo si fanno sentire più duramente.

Due debiti

In un caloroso benvenuto da parte della Commissione, la lettera invita l’UE a costruire un solido quadro giuridico che includa una nuova legislazione in materia di diritti umani obbligatori e requisiti di dovuta diligenza ambientale per le società, i finanziatori e gli investitori dell’UE, nonché nuovi obblighi di sostenibilità per i direttori e la responsabilità legale per non conformità.

Meccanismi di sanzione

La creazione di un obbligo legale esplicito per le società, i finanziatori e gli investitori a rispettare le loro responsabilità nel rispetto dei diritti umani e dell’ambiente ha il potenziale per garantire che le imprese e gli investitori europei adottino misure attive per evitare di contribuire o facilitare la distruzione dell’ambiente della violazione dei diritti delle popolazioni indigene o delle comunità locali. Tali obblighi dovrebbero comprendere l’obbligo corporativo di rispettare i diritti alla terra delle popolazioni indigene, l’autodeterminazione e il consenso libero, preventivo e informato – i diritti umani riconosciuti ai sensi del diritto internazionale e dovrebbero ovviamente essere adeguatamente applicati e supportati da meccanismi sanzionatori.

Fragili filiere globali

Anche prima della pandemia di COVID, la sostenibilità del consumo dell’UE di materie prime prodotte su scala industriale in conte tropicali dove la deforestazione, la distruzione ecologica e le violazioni dei diritti umani sono sistemiche è stata sempre più messa in discussione dai consumatori e dai responsabili politici europei. All’indomani della pandemia di COVID, la fragilità di molte catene di approvvigionamento globali e il basso costo di produzione su cui sono praticabili sono diventati più evidenti.

Proprietà terriera e produzione alimentare locale

Durante la pandemia di COVID sono stati inoltre accentuati gli impatti di flusso della produzione su larga scala a basso costo per le comunità locali nelle aree di produzione, come l’accesso inaffidabile al cibo e all’acqua pulita, la spoliazione della terra e un sostentamento insicuro. La tendenza emergente è che le comunità locali che hanno mantenuto la proprietà terriera e i sistemi di produzione alimentare locale sono molto meglio di quelle ora dipendenti dai salari delle società di piantagioni dipendenti dai mercati di esportazione.

Equilibrio tra valori economici, ambientali e sociali

Il nuovo quadro di governo societario ha il potenziale per allontanare le importazioni a basso costo a spese delle persone e del pianeta e riorientare il processo decisionale aziendale attorno a un vero equilibrio tra valori economici, ambientali e sociali. Per essere efficace, tuttavia, il nuovo regolamento deve garantire che le popolazioni indigene e le comunità locali nei paesi terzi colpite dagli investimenti e dalle catene di approvvigionamento europei abbiano accesso a procedure di ricorso e rimedio efficaci, compreso l’accesso diretto ai rimedi nei tribunali europei.

Entrambe le ENDS sostengono fermamente la necessità di obblighi obbligatori in materia di due diligence in materia di ambiente e diritti umani per le società, i finanziatori e gli investitori dell’UE, i doveri degli amministratori per garantire il rispetto di tali obblighi e le sanzioni civili e penali in caso di non conformità.

Fonte : bothends.org

