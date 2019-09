UE e Giappone firmano accordo infrastrutturale per collegare Europa e Asia

Tempo di lettura: 3 minuti

L’UE e il Giappone hanno firmato un accordo infrastrutturale per collegare l’Europa e l’Asia in contrasto con l’ambiziosa strategia cinese “Belt and Road”.

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il capo della Commissione europea Jean-Claude Juncker hanno firmato l’accordo per coordinare infrastrutture, trasporti e progetti digitali.

L’accordo fa parte della strategia “Asia Connettività” del blocco, avviata lo scorso anno tra le crescenti preoccupazioni internazionali per la vasta “nuova via della seta” di Pechino di ferrovie, strade e porti in tutto il mondo utilizzando miliardi di dollari in prestiti cinesi.

L’accordo UE-Giappone sottolinea ripetutamente l’importanza che i progetti siano sostenibili sia a livello ambientale che fiscale – un colpo velato al sistema Belt and Road, che i critici affermano che i paesi con debiti ingenti verso società cinesi non possono ripagare.

“La connettività deve essere sostenibile in termini finanziari – dobbiamo lasciare in eredità alla prossima generazione un mondo più interconnesso, un ambiente più pulito e non montagne di debito”, ha detto Juncker prima della cerimonia della firma.

“Si tratta anche di creare interconnessioni tra tutti i paesi del mondo e non semplicemente la dipendenza da un solo paese”.

Abe ha affermato che insieme il Giappone e l’UE potrebbero costruire “una connettività sostenibile, globale e basata su regole”.

“Ovviamente è ovvio che per rendere solida la connettività che collega Giappone ed Europa, l’Indo-Pacifico – la rotta marittima che conduce al Mediterraneo e all’Atlantico – deve essere libera e aperta”, ha detto Abe .

Alludeva alle preoccupazioni che la Cina stia cercando di usare Belt and Road, in particolare i progetti portuali in Asia, per dominare le rotte di navigazione.

Nell’ambito della crescente cooperazione UE-Giappone, Juncker ha affermato che la commissione raccomanda di aprire colloqui con Tokyo sulla condivisione dei dati dei passeggeri del trasporto aereo per migliorare la sicurezza dell’aviazione.

Mentre l’UE insiste sul fatto che la sua spinta sui collegamenti infrastrutturali con l’Asia non sia intesa come un rivale della Cina, alti funzionari privati ​​riconoscono che è stato un fattore che li ha spinti ad agire.

La Cina afferma che il suo commercio con i paesi Belt and Road ha superato i 5 trilioni di dollari, con investimenti diretti esteri che hanno superato i 60 miliardi di dollari e il peso del “soft power” che ha portato a Pechino ha attirato invidiosi sguardi da Bruxelles.

“La Cina ci ha svegliati per renderci conto che c’è qualcosa che stiamo già facendo ma lo stanno usando per i loro obiettivi geopolitici”, ha detto un alto funzionario dell’UE.

L’UE fornisce ingenti somme in prestiti, sovvenzioni e assistenza allo sviluppo in tutto il mondo, ma ha avuto un successo limitato nel convertire questa generosità in influenza.

Ursula von der Leyen, sostituto di Juncker, entrerà in carica a novembre con l’impegno di rendere l’Unione europea un attore più grande dal punto di vista geopolitico e il piano di connettività in Asia è visto come una tavola significativa di questa ambizione.

“In un mondo biforcato dominato da Stati Uniti e Cina, molti posti in tutto il mondo sono alla ricerca di una leadership europea per presentare un’alternativa”, ha detto un altro alto funzionario.

“Abbiamo ascoltato quella chiamata e ora stiamo riunendo i vari fili ed elementi in una strategia più completa.”

Anche nel suo stesso cortile l’UE ha talvolta lottato per essere ascoltata, con il gruppo Cooperazione tra Cina e paesi dell’Europa centrale e orientale – noto anche come 17 + 1 – che ha fatto un salto con una serie di investimenti e vertici di alto profilo .

I funzionari dell’UE ammettono di dover fare di più per contrastare la narrativa della generosità cinese nell’Europa orientale, sottolineando che in realtà il finanziamento del blocco per la stessa area di 230 miliardi di euro fa impallidire ciò che Pechino ha investito nello stesso periodo: 600 milioni di euro.

Fonte

hindustantimes.com

Reporter Freelance – Mail, asia2@reporterspress.it