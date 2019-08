UE, Cooperazione di polizia e assistenza giudiziaria reciproca

Tempo di lettura: 1 minuto

Il tipo di dati relativi alle persone conservate nel SIS comprende: richieste di estradizione; indesiderabilità della presenza in un determinato territorio; età minore; malattia mentale; stato di persona scomparsa; un bisogno di protezione; richieste di un’autorità giudiziaria; e sospettato di crimine. Il SIS conserva inoltre i dati relativi a armi da fuoco, documenti di identità, autoveicoli e banconote smarriti, rubati e sottratti.

La Francia è responsabile della gestione del SIS e utilizza un sistema automatizzato di aggiornamento dei dati che si verifica ogni cinque minuti.

Il SIS indirizza automaticamente i dati alle query che arrivano tramite grandi database nazionali.

Ogni nazione membro ha un ufficio responsabile delle comunicazioni SIS.

Il SIS ha anche una funzione chiamata “Richiesta di informazioni supplementari all’ingresso nazionale” (SIRENE).

L’ufficio SIRENE registra un “hit” su un record di dati SIS e inoltra ulteriori informazioni per assistere le indagini.

Oltre al SIS e al SIRENE, la convenzione di Schengen ha assicurato la cooperazione di polizia e l’assistenza giudiziaria reciproca.

La polizia dei paesi membri può cooperare per prevenire e identificare il crimine (articolo 39); continuare la sorveglianza oltre confine (articolo 40); proseguire oltre confine in determinate circostanze (articolo 41); e condividere informazioni rilevanti per la repressione o la prevenzione di in flagrante delicto o minacce all’ordine e alla pubblica sicurezza (articolo 46).

Ciò consente l’esecuzione di sentenze penali ed estradizioni in cui un cittadino tenta di rifugiarsi in un altro territorio.

