UE, Comunicazione elettronica: Riepilogo contratto per i consumatori di servizi

La Commissione europea ha adottato oggi un regolamento di attuazione che istituisce un modello per la sintesi del contratto che gli operatori dei servizi di comunicazione elettronica dovrebbero fornire ai consumatori dell’UE. I fornitori di questi servizi, come la telefonia, la messaggistica o Internet, dovranno fornire ai consumatori un riepilogo del contratto prima della conclusione di un contratto.

Il riepilogo includerà le principali condizioni del contratto, quali informazioni su prezzo, servizi e velocità di internet. Il riassunto sarà richiesto a partire dal 21 dicembre 2020.

Thierry Breton, commissario per il mercato interno, ha dichiarato: Il nuovo riassunto del contratto offrirà informazioni chiare e comparabili su ciascun servizio e contratto, rendendo più facile per i consumatori fare scelte informate. Un altro passo per aiutare gli europei a godere di tutte le opportunità del mercato interno.

Il riepilogo del contratto è un foglio standardizzato di una pagina (per un servizio) o fino a tre pagine (per un pacchetto) che verrà fornito a tutti i consumatori di servizi di comunicazione elettronica prima della conclusione del contratto.

Comprende, in modo conciso e in un formato facilmente leggibile, i principali elementi di informazione che i fornitori sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori, come i dettagli di contatto del fornitore, la descrizione del servizio, la velocità del servizio Internet, il prezzo, la durata, il rinnovo e risoluzione del contratto e funzionalità per gli utenti finali con disabilità.

La sintesi del contratto aiuterà i fornitori a presentare meglio le informazioni sulle principali condizioni del contratto, in modo che i consumatori possano confrontare meglio le diverse offerte di servizi prima di scegliere il proprio fornitore o servizio e prima della conclusione di un contratto. I consumatori possono ottenere il riepilogo in modo simile a quello che possono ottenere il contratto: ad es. Su carta in un negozio o online.

Il regolamento di attuazione si basa sulle norme UE aggiornate sulle telecomunicazioni, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche .

Il regolamento di applicazione non stabilisce nuovi requisiti, ma specifica come deve essere fornito il riassunto e i principali elementi da includere nel riassunto, in base al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il presente regolamento di attuazione è il primo prodotto della Commissione europea del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

