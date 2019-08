Ucraina prepara base nuovo contratto gas con Russia

Tempo di lettura: 1 minuto

La viceministro degli affari esteri dell’Ucraina Olena Zerkal ha dichiarato che il ministero degli Affari esteri ucraino sta sviluppando un memorandum sull’energia, che dovrebbe diventare la base per ulteriori azioni per firmare un nuovo contratto per il transito del gas russo, riferisce la BBC .

Ha detto che gli specialisti del ministero hanno lavorato insieme ai rappresentanti degli Stati Uniti e della Polonia in vista della prevista visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Varsavia nel settembre 2019. Secondo Zerkal, le direttive per la delegazione ucraina sono state preparate prendendo in considerazione che la legislazione ucraina è stata adattata alle norme dell’UE e che è improbabile che venga modificata.

Il viceministro non ha escluso la possibilità di prorogare il contratto di gas esistente con la Russia per un anno o due, sebbene Zerkal abbia ammesso di opporsi a questo approccio.

L’attuale contratto per il transito di gas attraverso l’Ucraina scade il 31 dicembre 2019. Allo stesso tempo, dovrebbe essere lanciata la seconda linea del gasdotto Nord Stream 2.

Il ministro russo dell’Energia Alexander Novak ha affermato in precedenza che la Russia ha offerto all’Ucraina di prorogare il contratto di transito per un anno .

