UAE, omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi

Tempo di lettura: 1 minuto

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, in una intervista televisiva, ha dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” per il raccapricciante omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ma ha negato le accuse di averlo ordinato.

Khashoggi è entrato nel consolato saudita in Turchia il 2 ottobre 2018, per raccogliere un documento di cui aveva bisogno per sposare la sua fidanzata turca. Gli agenti del governo saudita hanno ucciso Khashoggi all’interno del consolato e apparentemente hanno smembrato il suo corpo, che non è mai stato trovato. L’Arabia Saudita ha accusato l’uccisione di 11 persone e le ha messe sotto processo, che è stata tenuta in segreto. Finora nessuno è stato condannato.

Un rapporto delle Nazioni Unite affermava che l’Arabia Saudita si assumeva la responsabilità dell’omicidio e affermava che il possibile ruolo del Principe Mohammed in esso doveva essere studiato. A Washington, il Congresso ha affermato di ritenere che il Principe Mohammed sia “responsabile dell’omicidio”. L’Arabia Saudita ha insistito a lungo sul fatto che il principe ereditario non fosse coinvolto in un’operazione che includeva agenti che gli avevano riferito direttamente.

“Alcuni pensano che dovrei sapere cosa fanno 3 milioni di persone che lavorano quotidianamente per il governo saudita”, ha detto il potente erede “60 minuti”. “È impossibile che i 3 milioni inviino i loro rapporti quotidiani al leader o alla seconda persona più alta nel governo saudita “.

Fonte

AP

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it